video suggerito

Lilli Gruber assente a Otto e mezzo, Floris prende il suo posto: “Sarò con voi per due giorni” Giovanni Floris ha condotto la puntata di Otto e mezzo di questa sera di giovedì 30 maggio al posto di Lilli Gruber. Il conduttore di DiMartedì ha spiegato ai telespettatori che sarà in loro compagnia “per due giorni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

La puntata di Otto e Mezzo, programma in onda nel preserale di La7, di questa sera di giovedì 30 maggio ha visto Giovanni Floris al posto di Lilli Gruber. Il conduttore ha sostituito la collega e ha aperto la nuova puntata annunciando: "Sarò con voi per due giorni, poi tornerà Lilli Gruber".

Perché Lilli Gruber è assente a Otto e Mezzo stasera

Come capitato già in passato, Giovanni Floris ha sostituito Lilli Gruber per la conduzione di Otto e mezzo, il programma di approfondimento quotidiano che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 su La7. Ha spiegato ai telespettatori che sarà ancora in loro compagnia, nella stessa trasmissione, per altri due giorni, prima del rientro della collega. Non ha specificato, però, i motivi dell'assenza. Sebbene non sia circolata alcuna informazione al riguardo, Leggo.it fa sapere che la conduttrice potrebbe essere al raduno annuale del gruppo Bilderberg che si tiene a Madrid dal 30 maggio al 2 giugno, cui la Gruber parteciperebbe ogni anno.

La puntata di Otto e mezzo di giovedì 30 maggio condotta da Giovanni Floris

Nella puntata di Otto e mezzo di questa sera sono state affrontate le ultime vicissitudini politiche tra cui i 100 anni dall’uccisione di Giacomo Matteotti, le riforme tra cui quella del Consiglio Superiore della Magistratura, e il botta e risposta tra il presidente della Campania Vincenzo De Luca e la Premier Giorgia Meloni. A commentare il diverbio in puntata Massimo Giannini e Mario Sechi. Quest'ultimo ha detto la sua: "Meloni, un leader di carattere, non tollera che un uomo la offenda in quella maniera indegna. Ha risposto a tono, è un atteggiamento di orgoglio. Rivendica il suo ruolo, questo è il segno di un carattere forte". Giannini ha così replicato: "C'è molto da preoccuparsi. Lo sceriffo e la borgatara, il prossimo passaggio quale sarà? La gara di rutti?".