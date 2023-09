L’ex concorrente del GF Vip Cristina Quaranta commenta il nuovo cast: “Belli, puri, sinceri” Cristina Quaranta, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha commentato su Twitter il cast del nuovo GF. Un messaggio positivo e di incoraggiamento per gli inquilini: “Belli, puri e sinceri”.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano i commenti da parte degli ex Vipponi del Grande Fratello Vip sul cast della nuova edizione del reality, che per la prima volta unisce personaggi del mondo dello spettacolo e persone comuni. Dopo Antonella Fiordelisi, che su Twitter ha risposto ad alcune frasi dette dall'attuale inquilina Samira Lui, è il turno di Cristina Quaranta. La conduttrice, proprio come Fiordelisi, ha partecipato alla scorsa edizione del programma.

Il commento di Cristina Quaranta sul nuovo cast del GF

Cristina Quaranta ha assistito alla seconda puntata del GF, andata in onda venerdì 15 settembre su Canale 5, e ha commentato su Twitter il cast della nuova edizione, probabilmente anche alla luce dei nuovi ingressi.

Un commento non critico quello della ex Vippona, bensì positivo e di incoraggiamento, che sembrerebbe approvare la scelta di Mediaset di portare sul piccolo schermo storie di persone normali, lontane dai riflettori. "Questo sì che è un Grande Fratello! Belli, puri, sinceri. Un in bocca al lupo a tutti", ha scritto l'ex inquilina della Casa.

Il commento di Antonella Fiordelisi, sua ex coinquilina

Sotto il messaggio di Cristina Quaranta, è intervenuta l'influencer Antonella Fiordelisi. Hanno partecipato insieme alla scorsa edizione del reality. "Hai sbagliato l'hashtag amo", sono state le parole scherzose di Fiordelisi, che ha specificato come l'ex coinquilina abbia usato un termine sbagliato per riferirsi a questa edizione del reality, specificando infatti "Vip". "Non so usare Twitter", ha ribattuto Quaranta. Per la prima volta da diversi anni, nella Casa ci saranno personaggi dello spettacolo, come Fiordaliso e Massimiliano Varrese, ma anche persone comuni, come Giselda Torresan, Letizia Petris, Paolo Masella e tanti altri.