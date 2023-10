Samantha De Grenet sul cast del GF: “Ragazzi carini ma manca sex appeal, un uomo come Spinalbese” Samantha De GFrnt, ex concorrente del GF Vip 5, ha commentato il cast della nuova edizione del Grande Fratello: “Sono carini, ma manca un uomo con sex appeal”. E sull’opinionista Cesara Buonamici: “Ironica e intelligente, mai fuori luogo”.

A cura di Elisabetta Murina

Samantha De Grenet ha espresso la sua opione sui concorreni del Grande Fratello, che è iniziato da più di un mese. L'ex Vippona, che ha aprteciato alla quinta edizione del relaity, è stata ospite di Casa Chi, esprimendo alcune sue perplessità sul cast.

Samantha De Grenet commenta il cast del GF

Ospite di Casa Chi, l'attrice ha spiegato che quest'anno non sta seguendo particolarmente il reality condotto da Alfonso Signorini, quindi ancora non conosce bene i concorrenti, che sono uniti tra Vip e persone lontane dal mondo dello spettacolo. Ha avuto modo di incontrare Fiordaliso, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Da quel poco che ha potuto osservare, ha notato che manca una figura maschile di riferimento, un uomo con "sex appeal", come è stato secondo lei Antonino Spinalbese lo scorso anno:

Trovo il cast molto carino ma nella Casa manca un maschione, che fa vibrare le femmine. Un Antonino Spinalbese no? I ragazzi sono cuccioli, gli manca quel sex appeal che si ha solo dopo una certa età. Sono carini, ma a me non fanno né caldo né freddo.

Il parere sull'opinionista Cesara Buonamici

Samantha De Grenet ha parlato poi della linea "anti-trash" voluta da Pier Silvio Berlusconi, che si è concretizzata anche nella scelta dell'opinionista Cesara Buonamici. La giornalista, volto del Tg5, è l'unica in studio a commentare le vicende dei concorrenti, insieme al conduttore Signorini. "La sua scelta la trovo divina, dà quel tocco in più che a me piace", ha commentato l'ex Vippona. E ha poi aggiunto: "Devo dire che a parte la prima puntata, mi piace molto. È ironica, intelligente, garbata, mai fuori luogo. Dice sempre le cose giuste".

Chi vincerà il GF? De Grenet, spera che sia Beatrice Luzzi, "finalmente una che dice le cose come stanno", mentre se il nome fosse quello di Giselda Torresan sarebbe per lei "scontato", anche vista la sua storia.