Le gemelle Gaia e Alessia ad Affari Tuoi: “I genitori ci hanno insegnato il valore dei soldi”, e il dottore le frega

Protagoniste della puntata di Affari Tuoi questa sera le gemelle di 27 anni Alessia e Gaia della Regione Friuli Venezia Giulia. "Ci capita sempre che ci scambiano, ne abbiamo approfittato a scuola quando eravamo piccoline" hanno raccontato prima di presentarsi singolarmente. Alessia è laureata in Scienze Motorie e lavora in uno studio di ginnastica posturale. Gaia è maestra delle elementari e allenatrice di nuoto. Figlie di due poliziotti, dopo una lunga partita contro il dottore, sono tornate a casa con l'assegno proposto dal dottore dal valore di 33mila euro. Il loro pacco conteneva 100mila euro.

La partita delle gemelle Gaia e Alessia ad Affari Tuoi

Dopo una partenza tra alti e bassi, il dottore ha scelto come prima offerta 34mila euro. "Sono tanti soldi, i genitori ci hanno insegnato il valore che hanno. Ma siamo qui per giocare" hanno dichiarato prima di tritare l'assegno e proseguire il gioco. Con i tiri a disposizione, hanno eliminato dal tabellone 10 euro, 0 euro e 15mila euro e il dottore ha proposto il cambio. "Non siamo legate a questo numero, ma avevamo deciso che il primo numero da aprire sarebbe stato l'1. Chiamalo fato, non lo so, forse c'è qualcosa che non dobbiamo aprire. L'abbiamo deciso insieme. Rifiutiamo", le parole prima di continuare la partita e aprire i pacchi da 50, 300 e 20mila euro. Il dottore, allora, ha offerto 1 tiro per un'offerta da 22mila euro. "Sono sempre tanti soldi, ma siamo qui, ci crediamo e ci proviamo", hanno dichiarato prima di tritare l'assegno.

Dopo aver eliminato dal tabellone il pacco nero contenente 20mila euro, il dottore ha proposto il cambio, accettato. Le gemelle hanno lasciato il numero 1 per il 7: "Nelle nostre gare più importanti, grazie alle quali abbiamo vinto delle medaglie, eravamo sempre in corsia 7", hanno spiegato. Il loro pacco conteneva solo 100 euro. Il dottore, allora, ha offerto 30mila euro, rifiutati. Aperto il pacco contenente 50 euro, alle gemelle è stato offerto di nuovo il cambio, rifiutiamo. Eliminate le cifre 10mila euro e 200mila euro, il dottore ha proposto un assegno da 15mila euro. Gaia e Alessia ci hanno pensato, ma hanno scelto di continuare a giocare: "Se torniamo a casa come siamo arrivate, non cambia granché. Credo che se mia mamma fosse qui, direbbe "rifiutate e andate avanti. Ci stiamo divertendo, se non c'è niente nel 7, fate come avete sempre fatto, un mazzo tanto. Rimboccatevi le maniche".

Il finale delle gemelle che tornano a casa con 33mila euro

Eliminati 500euro, le gemelle sono arrivate in finale con Gennarino e 100mila euro e il dottore ha offerto 33mila euro. "A casa direbbero ‘accettate'. La mia indole direbbe vai avanti. Ma accettiamo" ha dichiarato Gaia. Le sorelle hanno scelto di accettare l'offerta: il loro pacco conteneva 100mila euro.