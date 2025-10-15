Le condizioni di salute di Omer Elomari al Grande Fratello: “Ha avuto un calo di pressione”

Omer Elomari ieri sera ha avuto un calo di pressione al Grande Fratello, fonti vicine al programma confermano a Fanpage.it. Il concorrente, stando a quanto era circolato su X, era stato colpito da un malore che lo aveva costretto a farsi visitare da un dottore.

Omer Elomari sta bene dopo il malore che lo ha colpito ieri sera nella casa del Grande Fratello. Le telecamere hanno censurato il momento in cui Francesca Carrara ha chiesto aiuto a Domenico D'Alterio per sollevare da terra il loro inquilino, "che sta male". Fonti vicine al programma fanno sapere a Fanpage.it che per il consulente aziendale 26enne si è trattato solo di un calo di pressione.

Omar Elomari ha avuto un calo di pressione al Grande Fratello

Omar Elomari ha avuto solo un calo di pressione ieri sera, motivo per il quale si è dovuto allontanare per un po' dalla casa di Cinecittà, per le visite necessarie. Fonti vicine al programma hanno confermato a Fanpage.it che non ha avuto nulla di grave il concorrente che aveva fatto allarmare i telespettatori. Oggi, infatti, è apparso sorridente insieme ai suoi inquilini durante il pranzo. Nonostante stia meglio, alcuni gli hanno consigliato di assumere più carne e degli integratori.

Ieri sera era rientrato in salotto dopo la visita con il dottore, scusandosi con i suoi inquilini per lo spavento. Matteo, che lo teneva per il braccio, ha poi detto ai concorrenti che da allora in poi era "vietata la guerra coi cuscini": "Dopo quello che hanno detto (in confessionale, ndr), è finita la guerra con i cuscini".

Il gesto di Rasha per Omer a tavola

Tra Rasha e Omer c'è complicità e i due non la nascondono. A pranzo, poche ore fa, la concorrente di origini palestinesi ha offerto la sua pasta all'inquilino preoccupandosi che mangiasse abbastanza visto il malore che ha avuto ieri sera. "Per me è tanta, prendi una forchettata in più", gli ha detto. "Mangia, quando finisci me la dai", ha risposto lui che, prima di sedersi a tavola, si è complimentato con la modella per il suo stile. "Sei bellissima, hai lo stile della ragazza di Aladin, Jasmine", le ha detto.