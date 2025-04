video suggerito

LDA: “Mi danno del raccomandato perché figlio di Gigi D’Alessio, vorrei superare mio padre. Con Miriam è finita” LDA si racconta a Verissimo nella puntata di sabato 12 aprile. A Silvia Toffanin parla della fine della relazione con Miriam Galluccio e dei pregiudizi di cui è vittima ogni giorno: “Mi dicono tutti i giorni che sono raccomandato, ma me lo faccio scivolare addosso. Vorrei superare mio padre Gigi D’Alessio”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lda si racconta nella puntata di Verissimo in onda sabato 12 aprile. A Silvia Toffanin parla del rapporto con suo padre Gigi D'Alessio e della fine della sua relazione con Miriam Galluccio.

LDA e i pregiudizi per essere il figlio di Gigi D'Alessio

LDA è stato spesso vittima di pregiudizi, accusato di avere successo solo per via della fama di suo padre Gigi D'Alessio:

Ho dovuto accettare. Voglio mettermi nei panni delle persone: mi vedono ad Amici, a Sanremo. Pensano sicuramente che ci sia qualcosa dietro. Credo che nella vita se una persona dimostra determinate cose, le critiche poi valgono zero. Mi dicono tutti i giorni che sono raccomandato, ma me lo faccio scivolare addosso. Sono fiero di me. Mi sono fatto la promessa di superare quello che ha fatto mio padre, ma è difficile.

LDA: "Quando canto con mio padre mi sento in soggezione"

In passato LDA ha sofferto di ansia sociale e attacchi di panico. A salvarlo è stato la musica: "Non sono caduto nella droga o nell'alcol". È grato per l'amore dei suoi genitori: "Sono debitore a entrambi. Mi emoziona parlare di mia madre e non so come ridarle indietro quello che fa per me ogni giorno. È il vero amore della mia vita. Avere una madre e un padre vicino è la fortuna più grande". Parla di Gigi D'Alessio, confessa le difficoltà nel cantare con lui a casa: "Quando siamo io e lui mi sento in soggezione, divento tutto rosso, siamo padre e figlio. Sul palco, invece, due colleghi". Dopo una relazione durata due anni, Luca D'Alessio ha detto addio a Miriam Galluccio:

In questo momento sono single. Miriam è stata una persona importantissima per me. Abbiamo preso questa scelta di comune accordo. Lei è l'unica ragazza a cui ho detto un vero ti amo. Ci sta che le storie finiscano, ma ci vogliamo bene lo stesso. Ho un ricordo bellissimo di Miriam.