L’avvocato di Enrico Montesano: “La X Mas ha sfilato davanti al Presidente Napolitano” L’avvocato Giorgio Assumma parla della vicenda Montesano e cita una foto del 2013 in cui Napolitano sfila a un evento militare davanti a diversi simboli, tra cui quello della X MAS. Assumma si chiede: “Se il simbolo è stato ritenuto lecito davanti al Presidente della Repubblica, come può essere offensivo l’uso che ne fa Montesano?”.

A cura di Andrea Parrella

La vicenda dell'esclusione di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle per aver indossato una maglietta con lo stemma della X Flottiglia MAS continua a far discutere. A distanza di due giorni dalla decisione della Rai di interrompere la collaborazione con Montesano per quanto andato in onda in diretta Tv, interviene il legale di Enrico Montesano, a cui l'attore ha dato mandato dopo l'esclusione dal programma.

Le parole dell'avvocato Giorgio Assumma

Giorgio Assumma, che peraltro sta difendendo anche Memo Remigi per il contenzioso dell'artista con la Rai in seguito alla sua cacciata dal programma Oggi è un altro giorno dopo la vicenda Morlacchi, ha parlato pubblicamente in queste ore, rilasciando una dichiarazione all'Ansa che aggiunge un elemento al dibattito. "Non ho ancora tutti gli elementi per inquadrare compiutamente la situazione che è stata sottoposta al mio esame da Enrico Montesano – dice Assumma – Ma un documento fotografico, diffuso in rete perché messo a disposizione dall'Associazione nazionale marinai d'Italia X Flottiglia Mas poche ore fa, mi induce a una riflessione significativa, che non credo possa essere contestata".

Quindi l'avvocato spiega che il documento fotografico mostra l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano "affiancato da tutti i vertici delle forze armate: sono tutti sull'attenti per ricevere gli onori militari dalle associazioni d'arma presenti e schierate in occasione di una cerimonia pubblica. Si scorge chiaramente in prima fila un alfiere della rappresentanza della X Mas, anch'essa schierata, che regge ed espone il vessillo del reparto nel quale è riprodotto esattamente il simbolo impresso sulla maglietta indossata da da Enrico Montesano". Assumma quindi aggiunge:

La riflessione a cui sono indotto è questa: se l'esposizione di tale simbolo è stata ritenuta lecita e degna di rispetto dalle alte sfere della presidenza della Repubblica e dai vertici delle forze armate, come poteva destare sospetto di illegalità e offesa ai valori della Repubblica democratica nell'attore Montesano e nei tecnici della Rai addetti alla vigilanza sul programma?".

Perché la X Mas

La foto in questione citata da Assumma è riportata da alcuni blog e siti e fa riferimento al marzo del 2013 e mostra l'allora Capo dello Stato in occasione di una sfilata militare. Sullo sfondo, tra i tanti simboli, campeggia proprio quello della X Mas. Il tentativo è quello di rievocare i fasti del reparto speciale nato nel corso della prima guerra mondiale e celebrato negli anni successivi dell'Italia fascista e non a caso la Marina Militare, per esempio, ha nel proprio sito un capitolo dedicato alla Medaglia d'oro al Valor Militare assegnato alla X Flottiglia MAS. Come si vede scorrendo la pagina, però, le operazioni premiate arrivano, appunto, fino all'agosto del 1943, perché da quel momento in poi la Mas si legò a Salò e alla Germania nazista, intentando una feroce battaglia antipartigiana. Quindi, come avevamo spiegato qui, l'elemento di rievocazione fascista nell'utilizzo di simboli come quello della X Mas e del motto "Memento audere semper" è inconfutabile ed è la ragione per la quale la Rai ha deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con Enrico Montesano.