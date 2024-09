video suggerito

“Laura Freddi fuori da Ballando con le Stelle, c’entra Sonia Bruganelli”, la risposta della conduttrice Secondo alcuni siti, Laura Freddi sarebbe stata scartata da Ballando con le Stelle per via di Sonia Bruganelli. “Non mi hanno preso, non mi hanno voluto. Avranno preso qualcun altro”, ha scritto sui social la conduttrice. Mentre la produttrice televisiva ha smentito di avere a che fare con la sua esclusione, scherzando sull’argomento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Sonia Bruganelli è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2024, in partenza il 28 settembre su Rai 2. Se la presenza nel cast dell'opinionista tv è confermata, diversa è la posizione di Laura Freddi. La conduttrice aveva raccontato di essere stata scartata dal programma senza sapere il motivo. Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, la sua esclusione avrebbe a che fare proprio con Bruganelli. Le due donne hanno commentato su Instagram con ironia la notizia.

Cosa è successo tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi

Secondo alcuni siti di gossip, come Donna Glamour, Laura Freddi sarebbe stata scartata da Ballando con le Stelle per via di Sonia Brugnaelli. Pare che il programma abbia preferito avere nel cast la produttrice ed ex opinionista del GF al posto della conduttrice, anche se non si hanno certezze che sia andata esattamente così. Le due donne, in più, condividono anche un passato sentimentale: il legame con Paolo Bonolis. "Non mi hanno preso, non mi hanno voluto. Avranno preso qualcun altro", aveva detto Freddi sui social in un video insieme al suo agente. Dopo aver visto la clip e le notizie sulla vicenda, Bruganelli è intervenuta e tra le sue stories ha pubblicato un screen con tanto di risate: "Ma mi fate almeno iniziare? Laura vuoi dirmi qualcosa?". "Che ti devo dire? Nulla! Solo in bocca al lupo", ha risposto Freddi ripubblicando lo screen in questione, a sua volta sorridendo sull'accaduto.

"Sonia Bruganelli atteggiamenti snob a Ballando"

Di recente, Bruganelli è stata protagonista di un altro ‘gossip' su Ballando con le Stelle. Secondo Dagospia, la concorrente avrebbe avanzato richieste particolari e mostrato ‘atteggiamenti snob' durante la registrazione delle puntate. La diretta interessata però aveva prontamente smentito dopo che il suo nome era iniziato a circolare su X. "Stavolta non c'entro niente io", ha commentato la ‘ballerina'.