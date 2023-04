L’amica di Nikita Pelizon: “Le mostreremo 200 foto e 190 video di offese, valuterà se denunciare” Giulia Logozzo, la migliore amica di Nikita Pelizon, annuncia di avere preparato un file composto da 200 slide e 190 video con le offese presumibilmente rivolte alla concorrente del GF Vip: “Li vedrà a stabilirà se denunciare”.

A cura di Stefania Rocco

Giulia Logozzo, amica di Nikita Pelizon, resta sul piede di guerra. La donna ha annunciato di avere preparato un file composto da 200 slide e 190 video da mostrare alla concorrente del Grande Fratello Vip una volta che avrà abbandonato la Casa. Com’è noto, lo staff e la famiglia di Nikita hanno fatto partire nei confronti di Luca Onestini e Oriana Marzoli due differenti diffide. Ma sarà solo Nikita, come confessato a Giada De Miceli durante Non succederà più in onda su Radio Radio, a decidere se procedere o meno con una denuncia:

Sono partite due diffide, verso Oriana e verso Luca. Poi una volta uscita Nikita valuterà come procedere. Tutti e tre sono stati avvisati di questa diffida. Non è stato detto durante le puntate e quando ne ho chiesto il motivo mi hanno spiegato che era per motivi di privacy. Il comportamento più docile di Luca nei confronti di Nikita potrebbe essere dovuto a questo. Nel van, Lica aveva chiesto in cosa consistesse una diffida e da quel momento sia lui che Oriana hanno cambiato strategia e si sono placati. Diciamo che la diffida è servita. Sono state usate parole molto forti che potenzialmente costituiscono reato e che Nikita valuterà con il suo avvocato. Qui si parla di penale, di denunce. Sto parlando di Elenoire, per esempio. Che ha usato parole che non si devono usare. Tutto il materiale è sulla scrivania dell’avvocato. Nikita non sa che cosa le è stato detto alle spalle ma c’è un power Point di 200 slide e 190 video elencati in ordine di gravità che la aspetta.

L’amica di Nikita Pelizon: “spero non veda Luca fuori dalla Casa”

Andando contro i desideri di Nikita, che aveva ammesso di volere continuare a frequentare Luca, Logozzo ha dichiarato di augurarsi che i due non si ritrovino: “Spero non si vedano fuori dalla Casa. Io la informerò di tutto e poi lei deciderà. Non credo potrà provare qualcosa per lui dopo avere visto tutto quello che ha detto".

Chi vincerà il GF Vip secondo l’amica di Nikita Pelizon

“Io spero Nikita, se non vincerà lei sarà Oriana”, ha concluso Giulia quando le è stato chiesto chi crede vincerà il programma, “Ho sempre detto Tavassi ma negli ultimi giorni si è giocato proprio male le sue carte. Spero la finalissima sarà tra Oriana e Nikita. Se vincerà Nikita avrà vinto la sincerità, altrimenti la strategia”.