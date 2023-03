Nikita Pelizon piange al Gf Vip, le manca Luca Onestini: “Spero di non perderlo” Nikita Pelizon affronta la nostalgia nei confronti di Luca Onestini, piangendo nella Casa del Grande Fratello Vip. “Siamo andati oltre quello che ci siamo fatti, spero non ci perderemo”, ha ammesso la concorrente.

A cura di Stefania Rocco

Le ultime settimane di serenità nella Casa del Grande Fratello Vip hanno spinto Nikita Pelizon a riconsiderare gli ultimi mesi difficili vissuti con Luca Onestini. Le liti, le accuse e gli insulti che si sono rivolti l’uno contro l’altra sono ormai dimenticati. Lo dimostra il momento di forte nostalgia vissuto da Nikita nella Casa solo qualche ora fa. Rifugiatasi nel confessionale, la concorrente non ha nascosto il dispiacere che le ha provocato l’eliminazione di Luca Onestini nei confronti del quale, non lo ha mai nascosto, ha provato forti sentimenti. “C’è un po’ di malinconia per Luca perché non c’è più e fa male che non ci sia. Ho guardato nel suo armadio per capire se avesse preso le lettere. Le ha prese. Mi manca la sua vitalità, il suo prendere in giro, il fatto che dà sempre una risposta diversa da quella che darei io. Per alleggerire l’atmosfera, fa sempre una battuta”, ha confessato Nikita senza nascondere le lacrime.

Nikita: “Con Luca un bel rapporto prima di non comprenderci”

“Anche se ci siamo fatti male, so che è una bella persona. Avevo detto che non ci saremmo visti fuori solo perché avevo paura che lui dicesse di no. Ma non è così. Mi piacerebbe vederlo per prendere una caffè”, ha raccontato Niklita a Milena Miconi uscita in giardino per provare a consolarla. Si era accorta delle lacrime della coinquiline e ha voluto farle sentire la sua presenza. “Quello che spero è che, come abbiamo deciso di andare oltre a quello che è successo, ci ricorderemo del fatto che c’era un bel rapporto prima di non comprenderci. E che con maturità riusciamo a non perderci fuori perché siamo due belle persone”, ha dichiarato ancora Nikita. Quindi, quasi infastidita dalle sue stesse lacrime, ha concluso: “Mi dà fastidio stare male, non devo stare così”.

Milena Miconi: “Che male c’è se Nikita si è innamorata?”

Milena, dopo avere consolato l’amica, ha raccontato l’accaduto nel confessionale. Anche una volta sola, la gieffina ha preso le difese di Pelizon: “Ma se pure questa donna fosse innamorata, uno sarà pure libero di innamorarsi e provare i sentimenti che vuole? Nessuno può sentirsi in colpa per essersi affezionato a qualcun altro? Sono sicura che accetterà di prendere un caffè con lei. L’importante è che lei capisca che se questo sentimento non è ricambiato, non potrà andare oltre l’amicizia”.