video suggerito

La sviolinata di Matteo Salvini a Massimo Giletti: “Sono a RaiTre solo per te” Non un one man show, ma quasi. Matteo Salvini ospite della seconda puntata de Lo stato delle cose sviolina Massimo Giletti: “Sono a RaiTre solo per te, perché non è la mia casa abituale”. E svicola su Vannacci leader della Lega: “C’ho ancora voglia e salute, non tirarmela dietro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non un one man show, ma quasi. Matteo Salvini ospite della seconda puntata de Lo stato delle cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che segna il ritorno del giornalista e conduttore in Rai, parla quasi senza contradditorio e non manca di sviolinare il conduttore: "Bentornato in Rai, intanto, mi fa molto piacere che sei tornato". Giletti replica: "Ci ho messo un po'". Poi la stoccata alla terza rete del servizio pubblico: "Torno a Raitre solo per te, perché questa non è la mia casa abituale". Massimo Giletti abbozza: "Questa è la casa di tutti". Ma Salvini raddoppia: "La casa del popolo". Alla fine dell'intervista, Massimo Giletti dà un chiodo a Matteo Salvini per la vicenda delle linee delle ferrovie paralizzate.

La risposta su Roberto Vannacci

La domanda delle domande, però, Massimo Giletti la mette a segno: "È vero che tra due anni non farà più il segretario della Lega? Vannacci è un papabile per il futuro della Lega?". Il ministro dei Trasporti, però, svicola:

Fintanto che ho voglia, salute, alzarmi la mattina con determinazione di fare un mestiere complicato. […] Vannacci è una persona di valore, di parola, ha preso più di mezzo milione di voti. Sul tema della pace, è uno dei costruttori di pace su cui io conto. Vedremo tra due, tre, quattro, cinque anni. Ci sono tante donne e tanti uomini capaci più di me, ma io c'ho ancora voglia e salute. Non tirarmela dietro.

La scelta di Roberto Vannacci è stata utile? "La democrazia è questa, scelgono i cittadini", ha dichiarato ancora Salvini. Proprio Roberto Vannacci è stato intervistato a Pontida dal nostro Saverio Tommasi. Il Generale ha tirato fuori tutto il campionario delle sue frasi fatte, degne dell'imitazione di Dario Ballantini a Striscia la Notizia. Pungolato sulla presenza di Bolsonaro e Orban, il Generale glissa alla domanda su un possibile imbarazzo nel condividere il palco con loro per le loro dichiarazioni sui gay: "Non sono imbarazzato", ha detto.