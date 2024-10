video suggerito

Paolo Del Debbio: “Ho favorito l’ascesa di Salvini e Meloni? La farina si fa col grano che c’è” Il conduttore di “4 di sera” e “Dritto e Rovescio” risponde agli attacchi di chi lo accusa di aver favorito l’ascesa politica di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni: “La farina si fa col grano che c’è. Io ho fatto talk-show politici. Si poteva non dare spazio a Salvini in quella fase di crescita? Si poteva non dare spazio alla Meloni, che peraltro se lo è fatto da sola?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paolo Del Debbio ha rilasciato una lunga intervista ad Aldo Cazzullo, pubblicata nell'edizione odierne del Corriere della Sera, in vista della pubblicazione del suo ultimo libro "Siamo tutti filosofi". Il conduttore di 4 di sera e Dritto e Rovescio, nonché ispiratore e creatore del primo programma di Forza Italia, rappresentante principale del retequattrismo nella sua forma più pura, risponde agli attacchi sulle sue trasmissioni.

Dallo sfogo in tv sul fascismo – disse: "Sul fascismo a me non dovete rompere i coglioni, sono figlio di un deportato" – lui rivela: "Possono dirmi di tutto, possono attaccare le mie trasmissioni, non ho mai reagito alle critiche; ma sul fascismo no". E a chi gli dice che ha favorito l'ascesa di Matteo Salvini prima, e di Giorgia Meloni poi, lui risponde così: "La farina si fa col grano che c'è […] Mi hanno accusato pure di favorire il grillismo; ma come non potevo intervistare Di Maio e Di Battista?".

Le parole di Paolo Del Debbio

Paolo Del Debbio racconta di aver sempre dato spazio a tutti nelle sue trasmissioni. Quindi la replica ad Aldo Cazzullo quando gli fa notare "che la sua trasmissione, come altre di Rete4, sono accusate di aver favorito l’ascesa prima di Salvini poi della Meloni, cioè di una destra diversa da quella berlusconiana", è:

Leggi anche Clizia Incorvaia compie gli anni, le foto del compleanno in famiglia con la suocera Eleonora Giorgi

Mia mamma diceva: la farina si fa col grano che c’è. Io ho fatto talk-show politici. Si poteva non dare spazio a Salvini in quella fase di crescita? Si poteva non dare spazio alla Meloni, che peraltro se lo è fatto da sola? Mi hanno accusato pure di favorire il grillismo; ma come potevo non intervistare Di Maio e Di Battista? I movimenti politici vanno colti, come avrebbe detto Alberoni, allo stato nascente. Ho avuto ospite la Schlein, che si è trovata benissimo.

"Dritto e Rovescio di destra? È la più seguita dai ceti popolari che votano da tutte le parti"

Alle accuse di fare una "trasmissione di destra", Del Debbio risponde: "La mia trasmissione "Dritto e Rovescio" è la più seguita dai ceti popolari, dagli operai. Che votano un po' da tutte le parti". E sui No Vax: "Rivendico di averli ospitati; anche perché dall’altra parte c’erano i Pro Vax. Io faccio la par condicio tutto l’anno. Mi hanno rimproverato pure perché mostro le baby gang. Ma se ci sono le baby gang sarà mica colpa mia?".