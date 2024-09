Boa di piume rosa e canzoni di Raffaella Carrà, Ballantini imita e smonta Vannacci a Striscia

116 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dario Ballantini l'ha fatto ancora: è riuscito a stupire di nuovo. Il trasformista di Striscia La Notizia, dopo più di 70 personaggi, fa il suo esordio nella nuova stagione con il Generale Vannacci alias Vanna tutta Panna. Con questa nuova trasformazione, Dario Ballantini si dimostra ancora una volta un fuoriclasse, un artista totale in grado di restare sempre attaccato alla contemporaneità. Cambiano i volti, cambia il potere, ma Ballantini è sempre lì a fare il suo, indovinando il personaggio del momento.

Il Vannacci di Dario Ballantini parte dalla premessa di essere legato a Matteo Salvini, al punto da sottolineare il fatto di essere una bella coppia, come quella composta da Enzo Paolo Turchi e Raffaella Carrà. Vediamo il personaggio avvicinarsi a tutti i politici con una frase d'attacco che è poi un grande classico della retorica del "Generalissimo": "Adesso lascia parlare me!". L'interlocutore viene già preso alla sprovvista di suo ma mai s'aspetterebbe, tra intemerate sullo Ius Soli o sui veri uomini (altri tormentoni di Vannacci), che Ballantini possa tirare fuori un boa di piume rosa morbidissimo e sinuoso. Proprio così: il Vannacci di Dario Ballantini è duro e puro, ma anche un lato molto morbido: la passione ‘segreta' per Raffaella Carrà. Così, ogni approccio e ogni sketch finisce col personaggio che balla e si dimena, citando una canzone dell'indimenticabile Raffa nazionale.

Un gioco d'artista strepitoso. Ballantini ancora una volta riesce a capitalizzare al meglio quello che la società politica e dell'immagine gli offre, estremizzando all'eccesso il carattere del nuovo attore politico, entrato prepotentemente nella scena dopo il bestseller Il mondo al contrario ma soprattutto dopo la sua elezione al Parlamento Europeo. Ballantini ha colto l'essenza del personaggio ‘vannaccesco': quest'anima glam nascosta sotto la divisa coglie nel segno. Con "Vanna tutta Panna", Ballantini dimostra ancora una volta di essere un artista totale capace, con il suo trasformismo, di evidenziare le contraddizioni dei personaggi politici più in vista.

116 CONDIVISIONI condividi chiudi