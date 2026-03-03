La Ruota della Fortuna si ferma per una sera e si scopre stanca, spremuta da mesi senza sosta

Il 3 marzo La Ruota della Fortuna non va in onda per lasciare spazio alla Coppa Italia. Questo è un fatto. Un’assenza tecnica, di palinsesto, dovuta a un semplice evento concomitante. Una cosa che, tuttavia, non era mai successa in questa stagione e che fa sentire i suoi effetti in termini di percezione, l'emergere di una sensazione diffusa: forse una pausa fa bene. Come dire che il troppo, alla lunga, storpia.

Il successo della Ruota, in fondo, nasce proprio dall’opposto. Partita in estate, in una fase di concorrenza ridotta, ha occupato uno spazio lasciato scoperto da Rai1. È entrata nelle case senza chiedere permesso, con la forza della quotidianità. Ha sostituito un’abitudine consolidata, quella di Affari Tuoi con Stefano De Martino, costruendone una nuova. E per mesi ha funzionato. Anzi, ha dominato.

Ma la televisione quotidiana è un equilibrio delicato. L'assenza crea desiderio, così come la continuità crea fidelizzazione, ma il senso di nausea è dietro l'angolo. Sette mesi senza pause trasformano un appuntamento in sottofondo. E il sottofondo, per definizione, non accende più. La mancata messa in onda di questa sera, agisce per certi versi come uno specchio. Se un programma, fermandosi, non genera mancanza ma quasi sollievo, significa che qualcosa si è saturato. Non è un crollo, non è una bocciatura. È una fisiologica stanchezza da esposizione.

Nel frattempo, il sistema ha trovato anche una sua forma di riequilibrio. Dopo mesi di difficoltà e di rincorsa, Stefano De Martino ha ritrovato slancio, Affari Tuoi ha recuperato centralità e risonanza, anche in virtù degli accadimenti che hanno coinvolto il conduttore di Rai1, dalle vicende personali che hanno riacceso grande affetto nel pubblico, all'investitura per Sanremo 2027 avvenuta in diretta nei giorni scorsi. La Ruota aveva beneficiato di un momento di transizione; oggi la concorrenza è tornata competitiva e la ripetizione del programma di Gerry Scotti pesa di più.

La lezione non è che il format sia debole. Al contrario: è proprio perché è solido che Mediaset lo ha spremuto senza interruzioni, cavalcando i milioni di telespettatori che ancora incolla davanti al video ogni sera. Ma la tv generalista contemporanea tende a consumare ciò che funziona fino a farne perdere l’effetto-evento, propulsore del successo fuori scala di Scotti, improvviso e inatteso, per questo esplosivo.

Un quiz quotidiano non vive solo di presenza. Vive di ritmo, ciclicità, pause strategiche cui Mediaset farebbe bene a pensare, oltre quella occasionale del 3 marzo. Perché il pubblico non abbandona per noia plateale: semplicemente rischia di disinnamorarsi. Può bastare una sera senza Ruota per accorgersene.