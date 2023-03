La regia del GF Vip rimprovera i concorrenti per il linguaggio, Oriana: “Dove siamo arrivati?” Dalla regia della Casa del GF Vip arriva un rimprovero ai concorrenti per il linguaggio utilizzato. Oriana Marzoli e Luca Onestini si ribellano: “Non si può dire nulla. A che livello siamo arrivati?”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione resta alta. Dopo l’intervento di Piersilvio Berlusconi che ha costretto il reality a imboccare una strada diversa, mettendo al bando liti, parolacce e volgarità, ai concorrenti è stato chiarito che cambiare atteggiamento sarebbe stato imperativo, pena la squalifica. Se in un primo momento, il cast del reality è sembrato accettare di buon grado le modifiche in corso, al momento i controlli operati su quanto accade nella Casa starebbero cominciando ad apparire eccessivi. Ne è un esempio quanto accaduto qualche ora fa quando, rimproverati per il linguaggio utilizzato, Oriana Marzoli e Luca Onestini si sono ribellati.

Perché Luca Onestini e Oriana Marzoli sono stati rimproverati

Luca e Oriana stavano prendendosi reciprocamente in giro quando in intervento dalla regia li ha invitati a cambiare discorso. “Grazie ragazzi”, ha detto una voce dagli altoparlanti, lasciando intendere che l’argomento non sarebbe stato consono alla diretta. Ma Oriana si è ribellata: “No, vabbè. Siamo arrivati a un livello…”. Anche Luca si è unito alle proteste, palesando il suo fastidio.

L’intervento di Piersilvio Berlusconi

Il cambio di rotta che sei è abbattuto sulla Casa del Grande Fratello Vip si è reso necessario in seguito all’intervento di Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset. L’Ad aveva palesato il suo malcontento decidendo di sospendere le repliche delle dirette del GF Vip su La5, Una decisione che ha reso chiara la necessità che il programma invertisse la rotta. Al bando parolacce e volgarità. Perfino le liti tra i concorrenti, segno caratteristico del reality, hanno dovuto tenere conto della nuova linea voluta ai piani alti di Mediaset. Ma i concorrenti stanno cominciando a storcere il naso e a considerare eccessivi certi interventi.