La Rai sospende tutti i servizi giornalistici dei propri inviati dalla Russia

A partire da oggi, sabato 5 marzo, la Rai sospende l’attività dei proprio inviati in Russia. Lo fa sapere in una nota. Una decisione presa “in seguito all’approvazione della normativa che prevede forti pene detentive per la pubblicazione di notizie ritenute false dalle autorità”.