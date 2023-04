La protesta della madre di Edoardo Tavassi a poche ore dalla finale del GF Vip Emanuela Fuin, madre di Edoardo Tavassi, protesta per il trattamento che sostiene il Grande Fratello abbia riservato al figlio. Tra poche ore, su Canale5, si disputerà la finalissima.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Emanuela Fuin, madre di Edoardo Tavassi, protesta per il trattamento che sostiene il Grande Fratello stia riservando al figlio. Sta accadendo su Twitter dove la donna si è scagliata contro la produzione del programma per non avere inserito la foto di Edoardo tra quelle dei finalisti. “Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui. Fino alla fine!”, ha scritto la donna, lasciando intendere che il programma abbia riservato a Edoardo un trattamento diverso “fino alla fine”, e quindi fino alla finale di questa sera.

Ma i fan fanno notare che le foto del GF cambiano ogni giorno

I fan di Tavassi, accorsi in massa sotto il post di Emanuela Fuin, le hanno fatto notare che il GF, sui suoi account social, sarebbe cambiando ogni giorno le foto dei finalisti protagonisti dei post pubblicati fino alla finale. “Stanno alternando i concorrenti ogni giorno”, hanno fatto notare alla donna ma Emanuela non è apparsa convinta: “Dovrebbero metterli tutti ogni volta”.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip

Per il momento, sono 5 i finalisti che parteciperanno alla puntata di lunedì 3 aprile. La prima finalista scelta dal pubblico a casa è stata Oriana Marzoli, concorrente venezuelana che aveva fatto incetta di preferenze, classificandosi come prima finalista. A seguire era stata eletta Micol Incorvaia, diventata la seconda finalista di questa edizione del GF Vip. Spazio a Giaele De Donà, terza finalista di questa edizione per effetto del televoto. Il quarto a essere eletto è stato Edoardo Tavassi, per favore il quale i suoi fan hanno speso migliaia di voti. Quinta classificata Nikita Pelizon, risultata essere la vincitrice del televoto che ha costretto Luca Onestini ad abbandonare la Casa. Resta solo un posto libero in finale. Questa sera il pubblico sceglierà uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis. Il più votato accederà alla finalissima. Il meno votato sarà il primo eliminato della finale e dovrà abbandonare la Casa prima che i giochi che decreteranno il vincitore entrino nel vivo.