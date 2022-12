La partita Inghiterra – Senegal conquista gli ascolti tv, sempre meglio anche “Che Tempo che fa” I Mondiali di Calcio conquistano il pubblico della prima serata, anche di domenica. Interessanti gli ascolti di “Che tempo che fa”, secondo programma più visto della serata anche con “Il Tavolo” che raccoglie l’attenzione dei telespettatori.

I Mondiali in tv sono ormai una garanzia per gli ascolti di Rai1. Il pubblico italiano, infatti, non si è perso nemmeno una partita e anche il match Inghilterra – Senegal, trasmesso domenica 4 dicembre in prima serata, non è da meno, e conquista gran parte del pubblico italiano. Su Canale 5, invece, l'iconico film Ghost garantisce l'effetto nostalgia e, infatti, supera di due milioni di telespettatori.

Che Tempo che Fa – Il Tavolo cresce agli ascolti tv

Interessanti, invece, i dati di Che Tempo che fa di Fabio Fazio che si conferma tra i programmi più seguiti della domenica sera. Il pubblico dello show supera, come sempre i due milioni e mezzo di telespettatori, ma la seconda parte della trasmissione, il cosiddetto "Tavolo", nella puntata in onda il 4 dicembre, raggiunge dei picchi di share decisamente più alti della media, considerando che la messa in onda avviene dopo la fine delle partite trasmesse in tv, non è da escludere che i Mondiali (seppur trasmessi su Rai1) possano essere un buon traino per lo show che, comunque, ha il merito di interessare buona parte del pubblico.

Ascolti tv domenica 4 dicembre 2022

Nella serata di ieri, domenica 4 dicembre 2022, su la partita dei Mondiali di Calcio in onda su Rai1 con lo scontro Inghilterra-Senegal ha catturato l'attenzione di 6.205.000 spettatori pari al 29.1% di share e a seguire Il Circolo dei Mondiali ha interessato 1.589.000 di spettatori con l'8.6% di share. Su Canale 5 il film Ghost è stata la scelta di 2.363.000 spettatori segnando il 13.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto davanti alla tv 1.032.000 spettatori con il 5% di share. Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside è stato visto da 1.237.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha generato l'attenzione di 2.624.000 spettatori registrando uno share del 12.4% e a seguire Che Tempo che Fa – Il Tavolo ne ha convinti 2.009.000 con il 13.6% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 778.000 spettatori segnando il 5.6% di share. Su La7 Non è L’Arena ha registrato il 6.4% con 840.000 spettatori. Su TV8 Il Natale della Porta Accanto è stata la scelta di 567.000 spettatori con il 3% di share, mentre sul Nove Anplagghed segna l’1.9% con 350.000 spettatori.