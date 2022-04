La partita dell’anno vince la gara degli ascolti tv Stravince Mediaset con la partita dell’anno, quella tra Manchester City e Real Madrid. Bene anche Barbara D’Urso, The Jackal e Flavio Montrucchio.

Sono stati diffusi gli ascolti tv del 26 aprile, con un ritardo di oltre due ore a seguito di un problema tecnico. Cosa dicono i dati? Che stravince Mediaset con la partita dell'anno, quella tra Manchester City e Real Madrid terminata con il punteggio di 4 a 3. La fiction francese La scogliera dei misteri si ferma al 14.8% di share. Leggera crescita per la semifinale de La Pupa e il Secchione Show che ha catturato 1.298.000 spettatori netti e l'8.8% di share. Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv. Sulle altre reti, buoni gli esordi di Tv8 e Real Time: Name That Tune – Indovina la Canzone con Ciro Priello e Fabio Balsamo e Primo Appuntamento – Crociera con Flavio Montrucchio (posizionato al canale 31).

Gli ascolti tv di martedì 26 aprile 2022

Nell'ordine: il match di Champions League in onda su Canale 5 è stato visto da 4.596.000 spettatori netti per il 19.4% di share. La nuova puntata de La Scogliera dei Misteri è stato visto da 3.266.000 spettatori netti per il 14.8% di share. Exploit di DiMartedì, visto da 1.372.000 spettatori netti per il 6.7% di share. La Pupa e il Secchione Show su Italia 1 ha realizzato 1.298.000 spettatori netti per l'8.8% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.281.000 spettatori netti per uno share pari al 6.4% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro ha fatto registrare invece una media spettatori pari a 889.000 spettatori netti con il 5.2% di share. Su TV8 Name That Tune – Indovina la Canzone ha fatto registrare 486.000 spettatori netti per il 2.4% di share. Ottimo il risultato di Primo Appuntamento – Crociera con Flavio Montrucchio, che al tasto 32 del telecomando fa registrare 470.000 spettatori netti per il 2% di share. Sul Nove Parker ha catturato l’attenzione di 417.000 spettatori per il 2% di share.