La madre di Kazuosan scopre in diretta a Chi l’ha visto? che il figlio è stato ritrovato La reazione della madre dello youtuber Cosimo Corrado, in arte Kazuosan, che in diretta a Chi l’ha visto ha scoperto che il figlio era stato ritrovato.

A cura di Stefania Rocco

Si trovava in diretta con Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? per lanciare un appello relativo alla sparizione del figlio, lo youtuber Cosimo Corrado, in arte Kazuosan. Proprio in quel frangente la madre del 21enne salernitano scomparso a New York ha appreso che il figlio era stato ritrovato. Le telecamere che stavano riprendendo la donna durante l’appello hanno filmato l’intera scena, andata in onda in diretta su Rai3.

Il video trasmesso in diretta a Chi l’ha visto?

È accaduto durante la puntata di Chi l’ha visto? in onda mercoledì 13 settembre. Antonella, madre di Corrado, stava parlando con la conduttrice delle circostanze relative alla sparizione del figlio quando ha sentito alcuni familiari urlare di gioia. Immediatamente la donna ha compreso di trovarsi di fronte alla notizia del ritrovamento del ragazzo. Incontenibile la gioia di mamma Antonella che si è accasciata sul divano alle sue spalle, troppo colpita per proferire parola.

Il messaggio di Kazuosan dopo il ritrovamento

Creator da oltre 1 milione di followers su YouTube, di Kazuosan non si avevano notizie dal 9 settembre scorso. Subito dopo il ritrovamento, il 21enne ha pubblicato una Instagram story con la quale ha ringraziato quando, in questi giorni, hanno manifestato solidarietà e supportato la sua famiglia: “È tutto ok guys! Sto bene e domani grazie all'aiuto del consolato italiano ritornerò in Italia. Ringrazio in primis la mia famiglia, papà, mio fratello e Captain Blazer, per essere venuti qui di persona. Tutti gli operatori e le persone che si sono messe a disposizione, con il mio cuore sono vicino a tutti. È tutto ok, just straight on!”. Anche la famiglia dello Youtuber ha ringraziato quanti hanno collaborato alle ricerche con un video diffuso sui social. “Grazie a tutti che avete condiviso, grazie a tutte le televisioni, ai giornalisti, a tutti”, ha detto commossa mamma Antonella, sopportata dai suoi cari.