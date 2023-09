Ritrovato in ospedale Kazuosan, lo youtuber scomparso a New York tre giorni fa Il 21enne è stato ritrovato dalla polizia statunitense in un ospedale della Grande Mela: le sue condizioni di salute sarebbero buone.

A cura di Valerio Papadia

Si conclude con un lieto fine la storia della scomparsa di Cosimo Corrado, youtuber salernitano di 21 anni, seguitissimo sui social e conosciuto come Kazuosan, di cui si erano perse le tracce ormai tre giorni fa a New York: Cosimo è stato ritrovato dalla polizia statunitense in un ospedale della Grande Mela, come confermato a Fanpage.it dalla famiglia. Le sue condizioni di salute sarebbero buone, come hanno riferito le autorità americane ai famigliari, che adesso sono in viaggio verso New York per riabbracciarlo. Non sono ancora noti, al momento, i particolari relativi alla sua scomparsa e cosa avrebbe fatto lo youtuber in questi tre giorni.

La bella notizia è arrivata proprio mentre il padre e la sorella di Cosimo si stavano per imbarcare su un aereo alla volta di New York: nelle prossime ore, dunque, la famiglia potrà riabbracciare il 21enne e capire cosa gli sia accaduto. Kazuosan era arrivato nella Grande Mela venerdì 8 settembre; ben presto però, alle prime luci di sabato 9 settembre, la famiglia aveva perso le sue tracce. Entrambi i cellulari, quello italiano e quello americano, risultavano spenti, mentre dalla mattinata di sabato le carte di credito erano state bloccate.

I famigliari del 21enne si sono rivolti così alle autorità locali: la polizia statunitense ha potuto constatare, grazie alle riprese delle telecamere, che da venerdì il ragazzo non metteva piede nell'albergo nel quale alloggiava, nonostante i suoi bagagli si trovassero all'interno della camera. Proprio questa mattina la famiglia Corrado si era rivolta anche alla Polizia di Stato, denunciando la scomparsa di Cosimo anche in Italia. Per fortuna, questa sera è arrivato il lieto fine.