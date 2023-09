Lo youtuber Kazuosan scomparso a New York da tre giorni: la famiglia denuncia anche in Italia Cosimo Corrado, salernitano di 21 anni, conosciuto sul web come Kasuosan, è scomparso a New York lo scorso sabato. La famiglia si è rivolta anche alle forze dell’ordine in Italia per ritrovarlo.

A cura di Valerio Papadia

Sono passati ormai tre giorni dalla scomparsa di Cosimo Corrado, 21enne di Salerno, che dallo scorso sabato 9 settembre è scomparso a New York, dove era atterrato il giorno precedente: il giovane è molto noto sui social, dove è conosciuto con il nickname di Kazuosan e ha un nutrito seguito (il suo canale YouTube vanta oltre un milione di iscritti). Nelle scorse ore, la famiglia ha diffusi diversi appelli sui social, descrivendo il contesto in cui è scomparso il 21enne – sia in italiano che in inglese – e allegando anche una sua foto. Come apprende Fanpage.it, questa mattina la famiglia del giovane si è rivolta anche alla Polizia di Stato, alla quale ha denunciato la scomparsa.

Cosimo Corrado scomparso a New York senza cellulare e soldi

In un video sui social, il padre del ragazzo, in lacrime, ha manifestato l'intenzione di recarsi a New York per partecipare attivamente alle ricerche di Cosimo. Anche Captain Blazer, youtuber e amico di Kazuosan, in un video sui social ha lanciato un appello, fornendo ulteriori dettagli sulla scomparsa del 21enne. Cosimo non risponde né al cellulare italiano né a quello americano: a uno dei due cellulari ha risposto un ragazzo statunitense, che ha riferito di averlo trovato per strada a Manhattan. Dalla mattinata di sabato, inoltre, le carte di credito del 21enne sono bloccate.

Kazuosan scomparso anche dalle immagini dell'albergo

Le autorità statunitensi, alle quali per prime la famiglia ha denunciato la scomparsa, hanno visionato le immagini delle telecamere dell'albergo in cui il 21enne alloggia: non ci mette piede dalla serata di venerdì 8 settembre, anche se la sua valigia è ancora nella sua camera.