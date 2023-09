Cosimo Corrado Kazuosan scomparso da sabato, lo YouTuber salernitano era a New York Scomparso lo YouTuber 21enne Kazuosan, all’anagrafe Cosimo Corrado; l’ultimo contatto due giorni fa, era a Manhattan. L’appello della famiglia sui social.

A cura di Nico Falco

Da due giorni non si hanno più notizie del 21enne salernitano Cosimo Corrado, noto sul web con lo pseudonimo "Kazuosan": lo YouTuber, che sulla piattaforma conta oltre un milione di iscritti, si troverebbe a New York ma nelle ultime 48 ore tutti i tentativi di contattarlo si sarebbero rivelati vani. Da diverse ore stanno circolando in Rete gli appelli a chiunque abbia sue notizie, rilanciati anche dalla famiglia sui social.

L'ultimo contatto col giovane, viene ricostruito nella locandina che viene ricondivisa in italiano ed in inglese, risalirebbe a due giorni fa, sabato sera, intorno alle 18.30, quando Corrado si trovava a Manhattan, distretto di New York; da quel momento di lui si sarebbero perse le tracce. Nell'appello viene indicato di contattare la polizia o, su WhatsApp, il numero di telefono +393889869780.

Il ragazzo da quell'ultimo contatto di sabato pomeriggio non avrebbe risposto più ai tentativi di contattarlo, avvenuti sia verso il numero italiano che quello americano, ed avrebbe perso uno dei due telefonini perché ad uno dei numeri avrebbe risposto uno sconosciuto che avrebbe detto di avere trovato il cellulare in strada.