video suggerito

La storia di Lucia Arfè, scomparsa da un anno ai Quartieri Spagnoli a Napoli Della donna, 64 anni al momento della scomparsa, si sono perse le tracce il 15 aprile del 2023 ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. A un anno dalla scomparsa, organizzata una fiaccolata per non distogliere l’attenzione sul caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È passato ormai un anno da quando Lucia Arfè, all'epoca 64 anni, è scomparsa: della donna si sono perse le tracce il 15 aprile del 2023, ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. Uscita di casa per alcune commissioni, Lucia Arfè non ha più fatto ritorno, tenendo in ansia per un anno intero la famiglia e gli amici; la donna, che si è allontanata senza cellulare, deve seguire una terapia quotidiana di farmaci.

Lucia Arfè fu avvistata a Portici nel giorno della scomparsa

Sono le ore 17 del 15 aprile 2023. Lucia Arfè esce di casa per svolgere alcune commissioni, ma non fa più ritorno. La famiglia, preoccupata, sporge denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine, diffonde appelli sui social network e si rivolge anche al programma di Rai Tre "Chi l'ha visto?". Varie segnalazioni hanno indicato la presenza della donna, la sera stessa della scomparsa, a Portici, nella provincia di Napoli, ma da allora nessuno ha più avuto sue notizie.

Alta un metro e sessantasette, occhi azzurri e capelli castani, stando all'identikit diffuso sui social, al momento della scomparsa indossava un cappotto grigio scuro e delle ciabatte blu; soprattutto, al collo aveva una collana con targhetta su cui sono incisi nome, cognome e numero di telefono.

Leggi anche Rintracciata a Napoli la 54enne scomparsa quattro giorni fa a Pianura: sta bene

Una messa e una fiaccolata per non dimenticare Lucia Arfè

A un anno della scomparsa, la famiglia di Lucia Arfè, sostenuta dall'associazione Penelope Campania, ha organizzato una messa, per tenere viva l'attenzione sul caso, che si svolgerà il 15 aprile del 2024, alle ore 18.30, nella chiesa di Santa Maria del Carmine alla Concordia. A seguire, ci sarà una fiaccolata tra le strade dei Quartieri Spagnoli.