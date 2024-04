Ferito con un cavatappi, il video della rissa ai Quartieri Spagnoli: volano sedie e tavolini Spuntano le immagini della violenta rissa ai Quartieri Spagnoli nella notte tra sabato e domenica, al culmine della quale un giovane è stato ferito con un cavatappi. Quattro ragazzi sono stati arrestati, mentre una minore è stata denunciata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

C'è il video della violenta rissa andata in scena nella notte tra sabato e domenica ai Quartieri Spagnoli, a due passi da via Toledo, nel cuore di Napoli, al culmine della quale un giovane è stato ferito con un cavatappi e mandato in ospedale (in codice rosso, ma non in pericolo di vita, ndr), mentre altri quattro giovani sono stati arrestati e una minorenne denunciata dalla Polizia di Stato, intervenuta sul posto.

A diffondere le immagini della rissa è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il video mostra come alcuni giovani e giovanissimi, all'esterno di un locale in via Due Porte a Toledo, si siano affrontati a colpi di sedie e tavolini, generando il panico tra i presenti e dando vita a un fuggi-fuggi generale. Il deputato ha così commentato la vicenda:

Purtroppo non è la prima volta che accade e non sarà nemmeno l’ultima se in questa zona della città si continua a tollerare qualunque cosa senza la minima forma di controllo delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Locali stracolmi che servono alcolici a chiunque ad ogni ora, risse continui anche per futili motivi, spaccio di stupefacenti, musica ad alto volume per tutta la notte. I residenti che osano ribellarsi vengono puntualmente insultati e minacciati

Borrelli prosegue:

Una deriva preoccupante che rischia di degenerare ulteriormente. Servono più controlli e sanzioni esemplari, fino alla chiusura, dei locali che non rispettano la legge e i regolamenti di civile convivenza. Controlli a tappeto anche per disarmare i tanti giovani criminali che, purtroppo, continuano a girare armati nelle sere della movida