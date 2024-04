Giovane colpito con un cavatappi per sedare una rissa in un locale a Toledo: è grave. Arrestati 4 ragazzi

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Una notte di sangue, quella appena trascorsa, nel cuore di Napoli: un giovane è stato accoltellato con un cavatappi al culmine di una rissa, scoppiata in un locale nella zona di via Toledo. Per questo, quattro giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, mentre una minorenne è stata denunciata.

La vittima trovata priva di sensi vicino alla metro Toledo

Nella nottata appena trascorsa, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli sono intervenuti in via Due Porte a Toledo, dove era stata segnalata una rissa. Contestualmente, una pattuglia dell'Esercito Italiano ha segnalato ai poliziotti la presenza di un giovane, riverso a terra, vicino alla stazione Toledo della metropolitana di Napoli. Il giovane, trovato con una ferita da punta e taglio alla scapola, è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Cardarelli in codice rosso; non sarebbe in pericolo di vita.

Gli aggressori individuati e arrestati. Denunciata una minorenne

Le indagini avviate dai poliziotti hanno permesso di accertare che, poco prima, nei bagni di un locale della zona era scoppiata una violenta rissa, che aveva portato alla distruzione anche di porte e suppellettili. La vittima, intervenuta per sedare la lite, ha avuto la peggio ed è stata colpita: gli aggressori si sono poi dileguati a bordo di un'automobile.

Grazie alle immagini delle telecamere, gli agenti di polizia sono riusciti, in breve tempo, a rintracciare la vettura in via Galileo Ferraris, all'imbocco dell'autostrada: i cinque occupanti – una 18enne, un 19enne, due 22enni e una 16enne – avevano tutti ferite al volto e tracce di sangue sui vestiti. Nel bagagliaio dell'auto, inoltre, i poliziotti hanno trovato tre cavatappi, utilizzati nel corso della rissa, come evinto dalle immagini delle telecamere. Pertanto, i quattro maggiorenni sono stati arrestati per rissa, lesioni personali aggravate e danneggiamento, mentre la minorenne è stata denunciata per gli stessi reati.