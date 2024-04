video suggerito

Scontri Salernitana-Fiorentina, 15 agenti feriti: uno colpito da bomba carta, gli ha distrutto lo stivale. Arrestati 4 tifosi Quatto tifosi della Salernitana sono stati arrestati per gli scontri che si sono verificati domenica a Salerno, prima del match tra la squadra di casa e la Fiorentina. Negli scontri sono rimasti feriti 15 poliziotti.

A cura di Valerio Papadia

Quattro tifosi della Salernitana sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e sottoposti agli arresti domiciliari: si tratta di un 27enne, un 41enne, un 42enne e un 47enne, accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di oggetti contundenti ed esplosivi e possesso di oggetti atti ad offendere. I tifosi arrestati hanno partecipato agli scontri che si sono verificati a Salerno domenica 21 aprile, prima della partita di calcio di Seria A tra la Salernitana e la Fiorentina, che ha portato al ferimento di 15 poliziotti (12 impiegati nel Reparto Mobile di Napoli e 3 in servizio alla Questura di Salerno).

Nel corso di una conferenza stampa conseguente agli arresti, il questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha reso noti alcuni particolari degli scontri. Un dirigente di settore della Polizia è stato ferito dall'esplosione di una bomba carta, deflagrata a pochi centimetri da lui, che non solo gli ha provocato traumi e lesioni, ma anche la bruciatura degli indumenti e un anfibio distrutto dall'esplosione.

"Sono stati sparati cento lacrimogeni per disperdere la forza – ha detto il questore Conticchio – ma, quando sono stati esplosi i lacrimogeni per disperdere la forza, loro hanno risposto con una bomba carta. È la prima volta che succedono, a Salerno, scontri con la Polizia, scontri con lo Stato. Se le forze dell'ordine non fossero intervenute, ci sarebbe stato un contatto diretto tra i supporter della Fiorentina. A questa esplosione di lacrimogeni, abbiamo dovuto contenere con non poche difficoltà i 350 tifosi della Fiorentina che volevano rispondere agli scontri".