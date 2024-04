Tensioni prima di Salernitana-Fiorentina, 10 feriti tra i poliziotti

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Foto Salerno Granata

Tensioni tra tifosi e forze dell'ordine allo stadio Arechi di Salerno prima della partita Salernitana-Fiorentina, 33esima giornata del campionato di Serie A. Stando a quanto si apprende, dieci poliziotti sono rimasti feriti, ma nessuno è in gravi condizioni.

Tensioni e tafferugli davanti allo stadio Arechi di Salerno

Secondo quanto ricostruito, all'arrivo del pullman dei tifosi della Fiorentina, un gruppetto di ultras salernitani avrebbe tentato di forzare un cordone di polizia. Le forze dell'ordine hanno evitato il contatto tra le due tifoserie, ma le tensioni sono continuate per oltre venti minuti. Nel piazzale della Tribuna sono stati lanciati diversi lacrimogeni e gli agenti hanno dovuto faticare non poco per respingere i tifosi di casa per evitare scontri con gli ultras arrivati da Firenze.

Tutto sarebbe partito da circa 30 tifosi salernitani, che avrebbero atteso all'esterno della tribuna dell'Arechi i tifosi della Fiorentina, lanciando fumogeni e petardi al loro arrivo. La polizia, come detto, ha scongiurato il peggio e i tafferugli sono stati prontamente sedati, nonostante al gruppetto di tifosi granata continuassero ad aggiungersi persone.

Feriti dieci poliziotti, ma nessuno è in gravi condizioni

Come anticipato, dieci uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri avvenuti davanti allo stadio Arechi. Stando a quanto comunicato da fonti della questura di Salerno, tre poliziotti sono stati portati in ospedale e altri sette, rimasti contusi, sono stati medicati sul posto. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Inoltre non risultano né fermi né arresti.