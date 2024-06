video suggerito

Poliziotti fuori servizio derubati della valigia sull’Alta Velocità a Napoli I due agenti fuori servizio erano saliti a Milano, arrivati a Napoli la brutta sorpresa. Fermato e arrestato il ladro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo ha tentato di mettere a segno un furto ai danni di un poliziotto fuori servizio, ma è finito in manette alla stazione Garibaldi di Napoli. La storia inizia ieri quando due agenti di polizia in servizio presso la Questura di Milano, liberi dal servizio, salgono su un treno alta velocità dalla Stazione Centrale in direzione i Napoli. Nulla da osservare lungo il viaggio, che sembra un viaggio in treno senza particolari cose da annotare, fino a quando il convoglio non si ferma alla stazione di piazza Garibaldi e uno dei due poliziotti non si rende che il suo bagaglio non è più al suo posto.

La valigia è sparita e subito i due si affannano per capire chi l'ha presa e dove sia fuggito. Scendono dal vagone e vedono un uomo che si affretta trascinando il bagaglio. Subito si mettono all'inseguimento e riescono a raggiungerlo, invitandolo a fermarsi, a farsi identificare e soprattutto a restituire il bagaglio al legittimo proprietario. Qualificatisi i due come agenti, il ladro prova subito a darsi ancora alla fuga, non esitando a scagliarsi contro i due uomini che a quel punto lo fermano e immobilizzano, in attesa dell'arrivo dei colleghi del Compartimento di Polizia Ferroviaria, che intervengono e provvedono a fermarlo in flagranza.

Tradotto negli uffici di polizia della stazione, raccolte le testimonianze dei due viaggiatori-poliziotti, gli agenti della Ferroviaria hanno proceduto a trarre in arresto l'uomo per i reati di rapina impropria, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Da quanto si apprende si tratta di un 31enne di origine tunisina già noto alle forze dell'ordine.