Litiga con la madre e dà fuoco alla sua casa: 37enne arrestato nel Salernitano L'uomo, per futili motivi, ha minacciato la madre e poi ha appiccato un incendio nella sua abitazione: il 37enne è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di follia nella mattinata di oggi, venerdì 5 luglio, a San Valentino Torio, piccola cittadina nella provincia di Salerno, dove un uomo, dopo una banale lite con sua madre, l'ha dapprima minacciata e poi ha dato fuoco alla sua abitazione. Allertati da una segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Valentino Torio e quelli della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno arrestato l'uomo, un 37enne del posto, e hanno ricostruito quanto accaduto.

Stando a quanto appreso dai militari dell'Arma intervenuti, poco prima il 37enne, per futili motivi, aveva minacciato la madre di darle fuoco. Facendo poi seguito alla minaccia, aveva avvolto un lenzuolo attorno a una bombola di gpl e aveva appiccato un incendio alla casa della donna, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Pertanto, al termine delle operazioni, i carabinieri hanno arrestato il 37enne con le accuse di maltrattamenti in famiglia e incendio doloso; per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Salerno.