Cimitero di Poggioreale, salme bloccate in deposito da 3 giorni: tensioni con le famiglie, arrivano i vigili Animi molto accesi, con le famiglie in attesa sotto il sole. È intervenuta la Polizia Municipale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Tensioni al Cimitero di Poggioreale, questa mattina, dove i funerali sono ancora bloccati per la protesta dei seppellitori. Ci sono salme in deposito da tre giorni. Animi molto accesi, con le famiglie in attesa sotto il sole cocente, impossibilitate ad inumare i propri cari. È stato richiesto l'intervento della Polizia Locale per sedare gli animi. L'agitazione dei seppellitori per il cambio di appalto è scoppiata lunedì scorso con la protesta eclatante in piazza Municipio, dove i lavoratori si sono recati con le bare. Ieri, dopo due giorni di sciopero, si è tenuta una riunione in Prefettura. Lo sciopero è stato revocato a partire da questa mattina, ma i disagi sono comunque proseguiti.

La protesta dei lavoratori: "Mancano le attrezzature"

Secondo i lavoratori, al deposito comunale dove arrivano le salme per essere preparate per le operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni) mancherebbero pale, corde ed ogni mezzo utile per fare inumazioni e tumulazioni. I sindacati dei seppellitori segnalano che la nuova ditta avrebbe carenza di mezzi. Il servizio (di solito attivo fino alle 12), quindi, questa mattina, è stato ancora bloccato. È intervenuta la polizia municipale, per le proteste delle famiglie.

La vertenza in Prefettura

Le ditte di onoranze funebri si sono offerte di comprare le attrezzature. Ma a causa dell'agitazione sindacale in corso non è stato possibile arrivare ad una soluzione. Intanto, al cimitero continuano ad arrivare salme. Ieri, in serata si è tenuto un vertice in Prefettura e si è raggiunto un accordo. Per il momento il contratto passerà da 36 a 26 ore, ma entro pochi mesi ci dovrebbe un aumento delle ore lavorate, grazie all'impegno del Comune che garantirà nuove attività.