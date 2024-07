Sciopero nei cimiteri di Napoli, sospesi i funerali: salme nelle celle frigo

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Sciopero dei seppellitori nei cimiteri di Napoli, tra i quali anche il camposanto di Poggioreale, il più grande, e i cimiteri periferici. Sospese tutte le attività cimiteriali, come inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni, comprese anche le operazioni che riguardano le urne cinerarie per chi utilizza il forno crematorio. A causa della sospensione dei funerali, le salme dei defunti sono quindi custodite temporaneamente all'interno delle celle frigorifere in deposito, nell'attesa che la situazione si sblocchi.

Lo sciopero dei seppellitori contro il nuovo appalto

I seppellitori sono in sciopero da ieri. Lunedì, avevano organizzato una protesta eclatante in piazza Municipio, nello slargo antistante Palazzo San Giacomo, portando le bare in strada e collocandovisi all'interno. I lavoratori protestano contro l'affidamento avvenuto con il nuovo appalto. Secondo quanto denunciato dai sindacati, si temono diminuzioni di salari e di orari lavorativi. I dipendenti hanno paura che le loro condizioni lavorative possano subire un sensibile peggioramento. Da qui, la protesta messa in atto in questi giorni anche con azioni eclatanti nelle piazze, come visto nelle scorse ore.

La protesta dei sindacati

I sindacati hanno chiesto un incontro all'amministrazione comunale e all'assessore ai Cimiteri, Vincenzo Santagada, per cercare di trovare soluzioni che possano rasserenare i lavoratori, in modo da poter riprendere nel più breve tempo possibile le attività cimiteriali. Il blocco, peraltro, avviene in un periodo di grande caldo che sta vivendo la città, contribuendo ad aumentare i disagi patiti dall'utenza.