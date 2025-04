video suggerito

Il prof Daniele Vuotto scomparso da 3 giorni, a Capri reparti speciali dei vigili del fuoco per cercarlo Il professore 59enne scomparso a Capri da venerdì. Attivate le ricerche. Da oggi sull'isola anche i droni e i reparti speciali dei vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Daniele Vuotto, il professore 59enne scomparso a Capri

Arrivano i reparti speciali del vigili del fuoco a Capri per aiutare nelle ricerche di Daniele Vuotto, il professore di Lettere, poeta e scrittore, molto conosciuto sull'isola azzurra, scomparso da tre giorni. Il 59enne è stato visto l'ultima volta venerdì 11 aprile. Poi, di lui, si sono perse le tracce. Da allora sono partite le ricerche e la Prefettura di Napoli ha convocato il centro soccorsi con attivazione di forze dell'ordine e protezione civile, ma il prof non è stato ancora ritrovato. Oggi, lunedì 15 aprile, a Capri, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sbarcheranno le unità speciali dei caschi rossi, direttamente coinvolti nelle operazioni di ricerca.

Reparti speciali dei vigili del fuoco a Capri per le ricerche

Nello specifico, una squadra SAF, Speleo-Alpino-Fluviale, unità operativa speciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che interviene in situazioni di soccorso in ambienti impervi, in quota e in ambienti fluviali. Ad affiancarla una squadra TAS, Servizio di Topografia Applicata al Soccorso, specializzata nelle informazioni geografiche avanzate in scenari emergenziali, coadiuvate da funzionario di guardia e l'UCL, Unità di Comando Locale, la postazione mobile dei Vigili del Fuoco.

Ieri, invece, il prof 59enne è stato ricercato con droni, cani molecolari e alpini. I vigili del fuoco stati impegnati, con un nostro elicottero, oltre con squadra a terra del distaccamento di Capri e appositamente sull'isola un nucleo speciale di Droni dei vigili del fuoco. Vuotto è uno stimato docente e scrittore e la sua scomparsa ha molto scosso la comunità caprese che si è attivata per ritrovarlo.