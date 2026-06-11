Nuovo piano anti-incendi Campania, Vesuvio e Terra dei Fuochi per l’estate 2026: raddoppiate le squadre di pompieri e volontari

Ok al piano anti-incendi di vigili del fuoco e Protezione Civile per l’estate 2026. Esteso di 88 giorni la copertura per tutti i 5 comandi. Rafforzate le squadre di pompieri sul Vesuvio: nuovo presidio a San Giuseppe Vesuviano.

Il piano anti-incendio boschivo in Campania quest'anno parte prima. La nuova convenzione Aib dei vigili del fuoco, infatti, prevede 88 giorni in più di copertura per tutti i comandi regionali. Le squadre in campo Aib, i nuclei operativi specializzati per combattere gli incendi boschivi, e Dos (Direttori operazioni per lo spegnimento) saranno quasi raddoppiate in ambito regionale, con un potenziamento in particolare nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. Ci saranno più personale e più mezzi in campo. Potenziati anche i volontari.

Rafforzate le squadre di pompieri sul Vesuvio

La Regione Campania ha, infatti, aumentato il periodo di maggiore pericolosità per i roghi che devastano i territori campani che quest'anno partirà il 15 giugno, mentre l'anno scorso la data di avvio era il 28 giugno. La convenzione durerà tutta l'estate, arrivando fino al 10 settembre. Focus soprattutto sul Parco nazionale del Vesuvio, dove sarà attivata una terza squadra a San Giuseppe Vesuviano, che si aggiungerà a quelle già esistenti ad Ottaviano e Terzigno. Il piano è stato strutturato per fronteggiare gli incendi in tutta la Regione con maggiore sinergia a livello regionale. L'anno scorso, infatti, sono stati 7.500 gli incendi boschivi in Campania.

La convenzione, a quanto apprende Fanpage.it, è stata approvata oggi, grazie al lavoro congiunto tra l'assessora regionale all'Ambiente, Fiorella Zabatta, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Michele Mazzaro, il capo della Protezione Civile della Campania, Italo Giulivo, e il presidente della commissione Ambiente, Salvatore Flocco.

Il piano prevede il rafforzamento delle squadre Aib, cioè dei vigili del fuoco specializzati negli incendi boschivi, e delle unità Dos, che coordinano i mezzi aerei e i volontari da terra. Il potenziamento delle squadre dei vigili del fuoco va a dare una risposta in particolare nelle aree dove l'anno scorso ci sono stati più roghi, come nel Casertano, dove c'è stata l'aggiunta di una ulteriore squadra AIB. Altra novità riguarda l'istituzione della terza squadra, finanziata dal ministero dell'Intero, sul Vesuvio, a San Giuseppe Vesuviano. In questo caso, si tratta del secondo presidio rurale della Campania che si aggiunge a Roscigno nel Salernitano. Nel Parco del Vesuvio ci saranno così tre squadre pronte a intervenire in caso di necessità, con Ottaviano e Terzigno. Ci sarà un'autobotte in più ad Avellino. Mentre a Sant'Angelo dei Lombardi, in prossimità di Ferragosto, periodo dei pic-nic e dei barbecue, sarà istituita una apposita squadra sperimentale.

Le novità del nuovo piano anti-incendi

Le squadre dei vigili del fuoco in totale passeranno da 7 a 10 in alcuni periodi, arrivando quasi a raddoppiare nelle fase considerate più a rischio dell'estate. Rispetto all'anno scorso, quindi, la prima novità riguarda l'estensione del periodo coperto dal piano Aib, che avrà inizio in concomitanza con il grave periodo di pericolosità, deliberato con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale, il 15 giugno 2026. Rispetto al 28 giugno nel 2025 con termine in data 10 settembre 2026. In complesso si avrà una estensione della durata pari a giorni 88 per tutti i Comandi dei vigili del fuoco della Regione.

È previsto il potenziamento della presenza dei vigili del fuoco in SORU (Sala Operativa Regionale Unificata della regione Campania con funzioni di SOUP) al fine di migliorare il supporto decisionale nell’assegnazione delle risorse tramite l’utilizzo degli applicativi che integrano dati georeferenziati.

Più controlli in Terra dei Fuochi

La convenzione riguarda anche la Terra dei Fuochi, dove è prevista l’estensione del periodo di attivazione per i Comandi di Napoli e Caserta, in totale di quattro squadre complete, dal 1 luglio al 18 settembre con un totale di 92 giorni di copertura. Ci saranno maggiori controlli nelle zone indicate dal Commissario straordinario.