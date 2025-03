video suggerito

Lascia il cane dell'ex senza acqua e cibo per giorni: arrivano i carabinieri, denunciata Una 30enne avrebbe cercato di far morire il cane dell'ex fidanzato lasciandolo senza acqua e cibo per giorni prima che venisse salvato dai carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Shaila, il cane salvato dai carabinieri

L'hanno trovata abbandonata sul balcone, debilitata, senza cibo né acqua: per Shaila, cane corso di quattro anni, l'arrivo dei carabinieri è stata un'autentica benedizione, perché le sue condizioni erano tali che il decesso sarebbe potuto arrivare nel peggiore dei modi, ovvero abbandonata a sé stessa, nella totale inedia.

A salvarla, i carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere, intervenuti su segnalazione di un'associazione animalista in casa di una donna del posto: secondo quanto ricostruito il cane, Shaila, 4 anni di razza corso e regolarmente microchippato ed iscritto all’anagrafe canina regionale sarebbe stato il cane dell'ex fidanzato, e che la donna avrebbe voluto farlo morire intenzionalmente, lasciandolo senza acqua e cibo di proposito.

I carabinieri lo hanno trovato in uno stato di nutrizione cachettico, con evidenza delle prominenze ossee di testa, torace e bacino, come certificato anche dei medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale casertana intervenuti a supporto. Prontamente, una volta liberata i carabinieri le hanno riempito una ciotola con due litri d'acqua che il cane, fortemente disidratato, ha svuotato in pochi minuti. Ricevute le cure del caso, Shaila è stata affidato all'associazione FIDO Felix di Castel Volturno, mentre la trentenne che aveva in custodia il cane è stata denunciata per maltrattamenti di animali.

Shaila assieme ad uno dei carabinieri che l'ha salvata da morte certa