video suggerito

Tre feriti in una sparatoria a Paestum: fermati due fratelli I due, che si sono resi irreperibili subito dopo la sparatoria, si sono presentati questa notte dai carabinieri e si sono costituiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono stati individuati e fermati i presunti responsabili della sparatoria avvenuta nella mattinata di ieri, domenica 14 luglio, a Capaccio Paestum, nella provincia di Salerno, che ha portato al ferimento di tre persone, giudicate in gravi condizioni: si tratta di due fratelli – G.C. e R.C. – che, dopo essersi resi irreperibili subito dopo ai fatti, nella notte appena trascorsa si sono presentati dai carabinieri della tenenza di Scafati e si sono costituiti. Nei confronti dei due fratelli è scattato il fermo per tentato omicidio plurimo e detenzione e porto abusivo di armi da sparo; la misura si è resa necessaria per il pericolo di fuga degli indagati.

Tre uomini feriti all'esterno di un hotel di Capaccio Paestum

I fatti contestati ai due indagati si sono svolti, come detto, nella mattinata di ieri, domenica 14 luglio, all'esterno dell'hotel Ariston, dove si stava svolgendo il "Deaf International Festival 2024". Tra i due indagati e un gruppo di biker sarebbe scoppiata una lite, al culmine della quale uno dei due fratelli avrebbe estratto una pistola e sparato all'indirizzo dei biker, ferendone tre: trasportati in ospedale, i feriti sono stati giudicati in gravi condizioni; uno di loro è stato dichiarato in pericolo di vita.

I due indagati, dopo la sparatoria, si sono resi irreperibili; sulle loro tracce si sono messi i carabinieri della compagnia di Agropoli e quelli del Nucleo Investigativo di Salerno. Nella notte, poi, i due fratelli si sono costituiti.