Vogliono svaligiare banca e si schiantano contro auto polizia: due agenti feriti a Caserta Tentano di svaligiare la Deutsche Bank di via G.M. Bosco a Caserta. Due poliziotti feriti nell'inseguimento.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine din repertorio

Tentano di svaligiare la Deutsche Bank di via G.M. Bosco a Caserta, sradicano il bancomat, ma vengono sorpresi dalla Polizia. Ne nasce un inseguimento rocambolesco per le strade del capoluogo, fino a quando l'auto dei malviventi, che viaggiavano su un'Audi S3 nera, si è schiantata contro la volante. Ci sono due agenti feriti. Mentre i ladri sono riusciti a darsi alla fuga grazie ad un'altra auto. Per i due poliziotti, purtroppo, è stato necessario il ricorso alle cure mediche in ospedale: hanno riportato diverse fratture, ma non sarebbero gravi.

Inseguimento tra le strade di Caserta, poi lo scontro

Lo scontro, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto in via Settembrini attorno alle 3,30 di questa notte, sabato 22 marzo 2025. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, 5 malviventi nel cuore di questa notte avrebbero tentato un assalto alla banca di via G.M. Bosco. I banditi sarebbero riusciti a rimuovere il bancomat, ma non a portarlo via, grazie all'intervento tempestivo della Polizia di Stato, intervenuta sul posto quando è scattato l'allarme. Ne è scaturito un lungo inseguimento, conclusosi poi con l'incidente. Solo nella giornata di ieri, venerdì 21 marzo, c'era stato un altro tentativo di furto alla banca Credit Agricole di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Anche in quel caso non andato a buon fine.

Il sindacato Siulp: "Solidarietà ai poliziotti feriti"

Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, in una nota scrive:

"All'alba di oggi, a Caserta, un bancomat è stato sradicato da un istituto di credito in centro. Inseguiti dai poliziotti, i banditi a bordo di un'Audi nera si sono scontrati con la volante riuscendo a fuggire solo grazie all'intervento di un'altra macchina che li ha portati lontano. A uno di questi un poliziotto è riuscito a strappare il passamontagna. Ancora degli eroi, ancora poliziotti protagonisti di gesti di incredibile coraggio ai quali rivolgo vicinanza e plauso per quanto fatto. Questi fatti confermano quanto sia importante aumentare il controllo del territorio. I malviventi sono scappati solamente perché una seconda auto era pronta a portarli via, mentre la nostra Volante, distrutta dopo l'incidente era l'unica in strada. E gli agenti, dopo lo spaventoso incidente, hanno trovato anche la forza di inseguirli a piedi".

E conclude:

"Sottolineo ancora quanto affermato dal Ministro dell'interno e dal Capo della Polizia nell'incontro di due giorni fa: si deve aumentare il controllo del territorio con maggiori pattuglie di volante. Ma proprio Caserta dimostra che la mancanza di personale è un problema cruciale: non si riesce ad aumentare il numero di pattuglie in strada perché mancano gli uomini a disposizione. Ci aspettiamo ora che le nostre richieste rappresentate a Piantedosi, per una assunzione straordinaria di personale, trovino condivisione e copertura economica da parte del Governo".