Ansia per Lucia Arfè, 64 anni, scomparsa da Napoli da tre settimane La donna si è allontanata dalla sua casa nel cuore di Napoli lo scorso 15 aprile: l’ultima volta è stata vista, quella sera stessa, a Portici, poi di lei si sono perse le tracce.

A cura di Valerio Papadia

Sono giorni di apprensione per le sorti di Lucia Arfè, una donna di 64 anni, scomparsa da Napoli circa tre settimane fa. Della donna si sono perse le tracce lo scorso 15 aprile, quando si è allontanata dalla casa in cui vive ai Quartieri Spagnoli, nel cuore del capoluogo campano, insieme a una delle figlie: intorno alle 17 di quel giorno, Lucia è uscita dall'appartamento per alcune commissioni e non vi ha più fatto ritorno.

Lucia avvistata a Portici la sera della scomparsa

Stando a quanto si apprende, la sera stessa della scomparsa Lucia Arfè sarebbe stata avvistata, da più di una persona, a Portici, vicino Napoli, nella zona della stazione. La 64enne non ha con sé né il cellulare né i documenti: al collo ha però una targhetta in metallo con su scritto il nome e cognome e il numero di telefono di un famigliare da contattare in caso di emergenza. La donna, inoltre, deve quotidianamente assumere alcuni farmaci e potrebbe dunque essere ora in difficoltà.

Della scomparsa di Lucia Arfè si sta occupando anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che ha diffuso una scheda informativa sulla donna. La 64enne è alta 1 metro e 67 centimetri, ha occhi azzurri e capelli castani; al momento della scomparsa indossava un cappotto grigio scuro e delle ciabatte chiuse di colore blu.