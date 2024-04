video suggerito

Giovanni Izzo, ex affiliato al clan dei Casalesi, trovato morto nel fiume Volturno: disposta l'autopsia L'uomo, 58 anni, era scomparso sabato scorso: il suo cadavere è stato rinvenuto dai vigili del fuoco ieri, mercoledì 17 aprile, nel fiume Volturno. Indagini in corso per risalire alle cause della morte.

A cura di Valerio Papadia

Sono ancora tutte da chiarire le cause della morte di Giovanni Izzo, 58 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri, mercoledì 17 aprile, nel fiume Volturno, nel territorio di Grazzanise, in provincia di Caserta. Izzo – ritenuto dagli inquirenti ex affiliato al clan dei Casalesi, che in passato era stato anche in carcere e aveva scontato il suo debito con la giustizia – era scomparso nella serata di sabato 13 aprile: la sua automobile, una Fiat Panda, è stata rinvenuta non molto distante dal luogo del ritrovamento, in località Lontro degli Schiavi.

L'automobile era chiusa: si indaga sulla morte di Giovanni Izzo

Proprio sull'automobile con cui Izzo si è allontanato da casa ed è giunto sul luogo in cui poi è stato ritrovato il cadavere, uno dei nodi sul quale stanno lavorando gli inquirenti: la Panda del 58enne, infatti, è stata trovata chiusa; da stabilire se la vittima abbia parcheggiato l'automobile per incontrare qualcuno o se il fatto che fosse chiusa costituisca soltanto una casualità.

Alle ricerche di Giovanni Izzo hanno partecipato i vigili del fuoco, con gli esperti Tas e i sommozzatori, nonché le forze dell'ordine; purtroppo, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 aprile, il cadavere del 58enne è stato ritrovato nel Volturno. Gli inquirenti si stanno concentrando sull'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, mentre l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'autopsia sul corpo del 58enne.