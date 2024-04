video suggerito

Nino Frassica e Lello Arena per la prima volta insieme a Napoli: tre giorni di risate al Teatro Cilea I due attori per la prima volta in scena insieme con lo spettacolo “I tre Terones & Friends”: la piece in scena al Teatro Cilea di Napoli dall’11 al 13 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono due degli attori comici più amati, Nino Frassica e Lello Arena per la prima volta insieme in uno spettacolo. Dall'11 al 13 aprile, infatti, i due attori portano in scena al Teatro Cilea di Napoli lo spettacolo "I tre Terones & Friends", gioco di parole che richiama alla memoria il trittico di tenori formato da Pavarotti, Domingo e Carreras. E proprio a questo proposito, c'è attesa su chi sarà il terzo "terones" citato nel titolo, che sarà svelato agli spettatori soltanto durante lo show.

Sul palco, Lello Arena e Nino Frassica, due maestri assoluti della comicità e tra gli attori più apprezzati del cinema italiano, si scambieranno battute e si cimenteranno in gag che coinvolgeranno anche gli spettatori. Sul palco, oltre al terzo "terones" – il cui nome, come detto, è ancora avvolto dal mistero – ci saranno due giovani cantanti e una band d'eccezione: Giulia Cavallo (JC), Flora Donzelli, Massimiliano Jovine, Giuseppe Spinelli, Fabrizio Maria Mandara, Antonio Esposito, Enrico Sforza.

Per le giornate dell'11 e del 12 aprile, è previsto un solo spettacolo serale, alle ore 21. Sabato 13 aprile, invece, sono previsti due spettacoli: uno pomeridiano alle ore 18 e uno serale alle ore 21.