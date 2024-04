video suggerito

Napoli, scassinato negozio del marito dell’ex assessora Monia Aliberti: “Non è la prima volta, ora basta” Ladri nella notte nel negozio di via Marina che vende dispositivi tecnologici e tv. Aliberti: “Non è la prima volta. Serve più sicurezza” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scassinato il negozio del marito dell'ex assessora di Napoli, Monia Aliberti, componente dell'esecutivo dell'ex giunta De Magistris. L'attività commerciale, che vende prodotti per l'informatica, smartphone, tv e altri dispositivi tecnologici si trova in via Marina, nei pressi dell'Hotel Romeo. "Questa mattina intorno alle 4.00 – racconta Aliberti a Fanpage.it – ignoti hanno cercato di entrare nel negozio di mio marito in via Marina, "scassinando" la porta in acciaio e la saracinesca. Hanno creato diversi danni, operando indisturbati".

Ladri nel negozio del marito dell'ex assessora: "Non è la prima volta"

Il negozio si trova in via Cristoforo Colombo, a poca distanza dalla Stazione Marittima e dal Molo Beverello, una zona del centro storico di Napoli frequentata in tutte le ore del giorno e della notte e peraltro sempre molto affollata, grazie alla presenza costante di turisti e viaggiatori. "Purtroppo – commenta Aliberti – non è la prima volta che ladri prendono di mira il negozio. Ora basta, serve più sicurezza. Sono quasi 40 anni che mio marito si impegna con dedizione, passione e serietà alla sua attività, difendendosi da un mercato on line sempre più aggressivo e poco pulito. Ma in questa città a quanto pare, non basta".

Monia Aliberti

Aliberti, già responsabile Comunicazione e marketing di Palazzo Caracciolo, ha rivestito la carica di Assessora alla Comunicazione e al Marketing di Napoli nella giunta dell'ex sindaco Luigi De Magistris tra il 2014 e il 2015. Era entrata in giunta a marzo 2014. Successivamente si era occupata di Comunicazione, Promozione della città e Marketing del Comune di Napoli.