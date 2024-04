video suggerito

Comprano cellulari e tablet per il Comune di Giugliano, ma è una truffa: fatture mai pagate, tre denunce Si erano accreditati su un portale della Pubblica Amministrazione, fingendo di effettuare acquisti per conto del Comune di Giugliano. Tre persone sono state denunciate dalla Polizia Municipale.

A cura di Valerio Papadia

Si erano accreditati su un portale della Pubblica Amministrazione come un'azienda spin off che avrebbe dovuto fare acquisti per conto del Comune di Giugliano. Hanno così comprato tablet e cellulari – il cui valore non è ancora stato quantificato, ma che si aggirerebbe intorno alle centinaia di migliaia di euro – pagando soltanto una piccola parte della merce, e lasciando la maggior parte delle fatture inevase: tre persone sono state denunciate dalla Polizia Municipale di Giugliano.

Sul portale presso il quale si erano accreditati, i soggetti denunciati pubblicavano anche le determine per l'acquisizione dei beni, poi risultate false. Solitamente, stando a quanto ricostruito dalle indagini degli agenti della Polizia Municipale di Giugliano – guidati dal colonnello Emiliano Nacar – soltanto la prima fornitura veniva pagata regolarmente alla consegna della merce; le fatture per gli acquisti successivi, però, venivano lasciate puntualmente inevase.

Alcuni dei commercianti truffati – non soltanto in Campania, ma anche fuori regione, come in Lombardia e in Sicilia – che non avevano ricevuto il pagamento per la merce, si sono rivolti alla Polizia Municipale di Giugliano, chiedendo spiegazioni. È stato così che gli agenti hanno avviato le indagini, che hanno portato in breve tempo alla denuncia delle tre persone.