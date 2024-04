video suggerito

Neonato muore dopo un mese di ricovero all'ospedale di Castellammare: indagati tre medici Dopo la denuncia dei genitori del piccolo, morto dopo un mese di ricovero, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta: tre i medici che risultano indagati.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È morto dopo un mese di ricovero nel reparto di Terapia Intensiva neonatale dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, un neonato, venuto alla luce a fine febbraio dopo un parto difficile e subito ricoverato nel nosocomio stabiese, dove è morto poco prima di Pasqua. I genitori del piccolo hanno sporto denuncia e la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta: sono tre i medici che risultano indagati. Si tratta di un atto dovuto; l'autopsia sul corpo del neonato è già stata eseguita, si è ora in attesa del responso.

L'ospedale spiega le cause della morte del neonato

In una nota, il professor Roberto Cinelli, direttore del reparto di Terapia Intensiva neonatale dell'ospedale San Leonardo di Castellammare, ha spiegato le cause che hanno portato il neonato alla morte. Il medico spiega che il piccolo è stato colto da una "gravissima asfissia perinatale legata ad una estrazione difficile per la presenza di un nodo vero di cordone ombelicale" che è stata poi seguita, nei giorni successivi al parto, da una "gravissima encefalopatia ipossico ischemica con insufficienza multi organo e necessità di ventilazione meccanica continua".

Anche l'Asl Napoli 3 Sud, nella cui giurisdizione rientra l'ospedale di Castellammare, in una nota ha espresso piena fiducia nel lavoro della magistratura e vicinanza alla famiglia del neonato morto.