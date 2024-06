video suggerito

Castellammare, va a un controllo dal ginecologo: donna partorisce nello studio medico Il parto è avvenuto durante una normale visita di routine dal ginecologo. Sia la mamma che la bambina sono in perfetta salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un normale controllo di routine dal suo ginecologo si è trasformato in un'avventura per una donna in gravidanza, che ha partorito proprio nello studio medico decisamente prima della data programmata: succede a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli e, per fortuna, sia la donna che la bambina che ha dato alla luce stanno bene.

La donna, come detto, si è recata a visita di controllo dal suo ginecologo, il dottor Miguel Sosa, che il medico gestisce insieme alle figlia Loredana (anch'ella ginecologa) e Laura (biologa) in viale delle Puglie. "L’ho avvisata che ormai mancavano poche ore al parto e l’ho invitata a tornare a casa per prepararsi al ricovero in clinica" ha dichiarato il medico. E infatti, soltanto pochi minuti dopo essere uscita dallo studio, la donna è tornata: al dottor Sosa è stato subito chiaro che la donna stava per partorire.

Per non perdere tempo, è stata preparata la sala solitamente utilizzata per le fecondazioni assistite, dove la donna ha dato alla luce la sua bambina in pochi minuti. Subito dopo il parto, mamma e figlia sono state poi accolte in una clinica di Pompei, dove sono state sottoposte a tutti i controlli del caso: entrambe stanno bene.

"Dopo 40 anni di lavoro e tanti bambini nati tra le mie mani, questa è una nascita speciale che mi ha emozionato, in un ambiente dove siamo riusciti a fornirle un’assistenza perfetta. Per noi è stato un onore ospitare la nascita di una nuova vita nel nostro centro" ha detto ancora il dottor Sosa.