Medico picchiato da un paziente nel suo studio, finisce in ospedale a Sorrento L'aggressione si è verificata a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina: la denuncia arriva dalla Federazione italiana medici di medicina generale, che esprime solidarietà al collega ferito.

A cura di Valerio Papadia

Un medico picchiato da un paziente all'interno del suo studio professionale: accade a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli, come racconta la sezione campana della Federazione italiana medici di medicina generale. Stando a quanto raccontato in una nota da Luigi Sparano e Corrado Calamaro, il dottor Antonino Belfiore, dopo una visita domiciliare, è tornato nel suo studio: qui, sarebbe stato colpito al volto e al corpo; dopo l'aggressione, è stato costretto a ricorrere alle cure mediche all'ospedale di Sorrento.

"In un momento storico in cui il sistema sanitario nazionale si trova ad un bivio, il lavoro instancabile e la dedizione dei colleghi rappresentano un pilastro fondamentale per il rispetto del diritto alla salute. È inaccettabile che coloro che dedicano la propria vita alla cura degli altri debbano affrontare minacce, aggressioni e atti di intimidazione. Ogni atto di violenza contro i medici non solo compromette la loro sicurezza personale, ma mina anche la qualità e l'efficienza delle cure fornite ai pazienti, con conseguenze gravi per l'intero sistema sanitario" si legge nella nota della Fimmg.

"La violenza non trova mai giustificazione – proseguono Sparano e Calamaro -. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere una cultura di rispetto e riconoscenza verso chi, ogni giorno, si impegna per salvare vite e alleviare sofferenze. Soltanto attraverso il dialogo, la comprensione reciproca e il rispetto possiamo costruire una società più giusta e solidale".