Napoli, donna va dal medico con dolori di schiena, le prescrivono onde d'urto per il pene La paziente soffriva di lombosciatalgia. Sulla ricetta medica, però, è comparsa invece una prescrizione per "induratio penis plastica"

A cura di Pierluigi Frattasi

La signora va dal medico per una spina calcaneare, una deformazione ossea che porta dolori a piedi e gambe, il medico le diagnostica lombosciatalgia bilaterale, ma sulla ricetta le viene prescritta come terapia una cura con le onde d'urto per il pene. La paziente ha scoperto il disguido solo quando è andata nel centro di analisi per usufruire della prestazione sanitaria. Sorpreso anche il personale dell'ambulatorio. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto in provincia di Napoli all'inizio di marzo. Protagonista della singolare vicenda la signora Carmela. Il caso è stato segnalato in un post sui social. "Si è trattato chiaramente di un errore – spiegano dall'ambulatorio a Fanpage.it – dovuto probabilmente al cambio dei codici sanitari avvenuto ad inizio anno".

La paziente era andata dal medico per una lombosciatalgia

Ma cosa è accaduto? La donna soffriva di una dolorosa lombosciatalgia bilaterale, come correttamente diagnosticato dal medico di famiglia e riportato nella ricetta elettronica. Al momento della prescrizione della cura, però, il sistema ha assegnato un codice relativo ad una "terapia con onde d'urto dell'induratio penis plastica". Tecnicamente IPP, una malattia del pene che causa la formazione di placche fibrose che provocano curvatura e dolore.

"Succede a Napoli – si legge nel post sui social – dove alla signora Carmela, afflitta da una lombosciatalgia bilaterale come indicato, viene prescritto dal medico di base un trattamento con onde d’urto per curare… l’induratio penis plastica. Sì, avete letto bene. Un copia-incolla sbagliato? Un errore di distrazione? Un software impazzito? Non lo sappiamo. Sta di fatto che, davanti alla ricetta, ho dovuto chiedere alla signora se fosse davvero una donna come appariva: perché, per un attimo, ho pensato che magari la terapia fosse giusta… ma solo il quesito diagnostico sbagliato! Poi, tra un sorriso e un po’ di imbarazzo, la verità è venuta fuori: la signora Carmela doveva effettivamente fare le onde d’urto… ma per una spina calcaneare plantare. Tra un colpo della strega, un colpo al piede e un colpo basso…un consiglio: meglio rileggere la ricetta prima di stamparla!".