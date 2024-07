video suggerito

Neonato di 6 mesi muore all’ospedale di Polla. Ipotesi setticemia, Procura apre indagine Un bimbo è deceduto ieri pomeriggio nell’ospedale “Curti” di Polla (Salerno); i genitori hanno sporto denuncia, il corpo è stato sequestrato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un neonato di 6 mesi è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, 2 luglio, nell'ospedale "Luigi Curto" di Polla, in provincia di Salerno. I genitori hanno sporto denuncia presso i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Sulla vicenda la Procura di Lagonegro ha avviato un'indagine, la salma è stata sequestrata ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria; con tutta probabilità verrà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia.

Il piccolo sarebbe arrivato all'ospedale in condizioni gravi e sarebbe deceduto poco dopo l'ingresso al Pronto Soccorso. Le cause del decesso non sono al momento note, il bimbo potrebbe essere stato ucciso da una setticemia le cui origini restano da chiarire. Dopo il decesso il padre ha allertato il 112, chiedendo l'intervento dei carabinieri per sporgere denuncia e sono stati quindi avviati gli accertamenti; oltre alla cartella clinica, i militari acquisiranno tutta la documentazione medica pregressa del bambino, comprese le informazioni su eventuali assunzioni di farmaci.