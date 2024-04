video suggerito

Rubata l’auto di don Luigi Merola, qualche giorno fa era stata vandalizzata Rubata l’auto al prete anticamorra don Luigi Merola: “Io non mollo, non farò neppure un passo indietro” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

don Luigi Merola

Un altro atto di vandalismo ai danni di don Luigi Merola, ex parroco di Forcella e da anni motore instancabile della Fondazione ‘A voce d'e creature‘, impegnata nel recupero della devianza minorile nei quartieri Arenaccia e Poggioreale. L'auto del sacerdote è stata rubata. Il furto, secondo quanto riferisce lo stesso don Merola, sarebbe avvenuto nella notte del 24 aprile a Marano, in provincia di Napoli, nei pressi della sua abitazione. Sulla vicenda c'è una indagine in corso.

La stessa auto era stata danneggiata da ignoti nella notte dello scorso 13 aprile, "dove ho la vigilanza dinamica. Non ci sono telecamere di videosorveglianza – ha detto don Merola – e in questo comune tutte le notti rubano tra le 10 e le 15 auto. Mi auguro siano soltanto dei ladri e non sia un messaggio della camorra".

Don Luigi Merola assicura: "Io non mollo, non farò neppure un passo indietro" e chiede "ai miei sostenitori e imprenditori di aiutarmi a comprare subito una nuova auto. Dobbiamo ripartire. La Fondazione ‘A Voce d’e Creature non si tocca".

L'auto danneggiata qualche giorno fa