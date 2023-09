La famiglia di Kazuosan ringrazia con un video, Cosimo Corrado trovato a New York in ospedale Con un video sui social i familiari di Cosimo Corrado “Kazuosan” hanno ringraziato tutti quelli che avevano diffuso l’appello sulla scomparsa dello YouTuber.

"Grazie a tutti che avete condiviso, grazie a tutte le televisioni, ai giornalisti, a tutti". Così in un video, diffuso sui social, i familiari di Cosimo Corrado, il 21enne salernitano noto sul web come Kazuosan di cui si erano perse le tracce dopo il suo arrivo a New York. Nei giorni scorsi era stato diffuso l'appello di scomparsa, il ragazzo è stato rintracciato in un ospedale e le sue condizioni di salute sarebbero buone.

La notizia del ritrovamento era stata confermata a Fanpage.it dai familiari. Corrado era arrivato in America, da solo, venerdì 8 settembre, ma alle prime luci del giorno successivo era scomparso. Non è chiaro cosa sia successo al giovane, che avrebbe uno dei due cellulari che aveva con sé; da sabato mattina le carte di credito risultavano bloccate e il ragazzo aveva smesso di rispondere ad entrambi i telefoni, sia a quello italiano sia a quello americano.

Gli amici e i parenti, non riuscendo più ad avere sue notizie, avevano diffuso gli appelli sui social, rilanciati da altri YouTuber; tra questi Captain Blazer, che in alcuni video aveva diffuso ulteriori dettagli sulla vicenda, spiegando che la polizia americana avrebbe esaminato le videocamere dell'hotel in cui il giovane alloggiava e avrebbero appurato che Corrado non era tornato nella struttura dalla serata di venerdì 8 settembre ma che la sua valigia era ancora nella camera.

La famiglia si era rivolta alla Polizia di Stato, che si era messa in contatto con gli omologhi americani; nel frattempo il padre era partito per gli Usa. Ieri sera, dopo tre giorni, il ritrovamento a New York, intorno alle 20 ora italiana (le 14 a New York).