La grave frase di Chiara Cainelli su Helena Prestes al GF: "Le regine di solito vengono impiccate" Durante una conversazione con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, a Chiara Cainelli è sfuggito un commento inopportuno su Helena Prestes. Le tre stavano parlando del fatto che la brasiliana si sia conferita da sola l'appellativo di "regina": "Nella storia sono sempre state ghigliottinate". La reazione delle gieffine.

A cura di Sara Leombruno

La Casa del Grande Fratello appare divisa sempre di più in due schieramenti: da un lato, c'è quello capitanato da Shaila Gatta, dall'altro, quello da Helena Prestes. La rivalità tra le due va avanti sin dall'inizio del reality, quando di mezzo c'erano i problemi di gelosia connessi a Lorenzo Spolverato. Adesso, però, i motivi di discussione si sono spostati su ben altri fattori e in un recente confronto con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, quest'ultima si è lascata scappare una battuta decisamente infelice sulla modella brasiliana. Ecco cosa ha detto.

La battuta infelice di Chiara Cainelli su Helena Prestes

Che alcuni inquilini dovessero moderare i toni nei confronti di Helena, era già stato spiegato da Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 24 febbraio, quando aveva bacchettato Shaila Gatta per essersi riferita a lei come una "seven eight", numero che nella smorfia napoletana equivale a una donna di "facili costumi". In una conversazione recente tra l'ex velina, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, le tre si sono lasciate andare ad alcune riflessioni sulla brasiliana, contestandole il fatto di essersi auto-assegnata l'appellativo di "regina".

"Se lo fosse davvero, lascerebbe agli altri la scelta di chiamarla così", le parole di Gatta. A cui sono seguite quelle di Zeudi Di Palma: "Ma, al di là di chi gli abbia dato questo appellativo, le regine quando sbagliano lo ammettono, fanno mea culpa". A quel punto, però, interviene Cainelli, che si lascia scappare un commento del tutto inappropriato: "Solitamente le regine vengono impiccate". Davanti alla reazione delle inquiline, che le hanno fatto notare di aver decisamente esagerato con quella espressione, Chiara ha cercato di ritrattare: "Intendevo dire che nella storia, solitamente, venivano ghigliottinate, come è successo a Maria Stuart".

Lo sfogo di Helena Prestes: "Ho dato tanto, non è servito a niente"

Dal canto suo, Helena Prestes sembra sentire non poco la mancanza di Zeudi Di Palma, con la quale fino a poche settimane fa aveva instaurato un rapporto speciale, che a tratti sembrava stesse evolvendo verso qualcosa che andava oltre l'amicizia "Io vorrei che lei riuscisse a parlare di come stavano le cose, ammettere i suoi errori. Abbiamo avuto tante confidenze, non parlarmi dietro, vieni a dire a me le cose in faccia". Chissà che tra le due non possa esserci spazio per un chiarimento nel corso delle prossime settimane.